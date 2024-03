Blanca Suárez es la imagen para la campaña de la próxima temporada Primavera- Verano 2024 de gafas de la firma MR. BOHO, bajo el título "Freedom to be Different". "Cuando me llamaron, al conocer a los creadores me sentí muy cómoda. Aparte, las gafas son un complemento que utilizo en todas sus versiones, y aunque no las lleve ahora, lo cierto es que las necesito. Me encantan las estrechas, pero las grandes de pasta gorda con las que mejor me sientan, en cambio cuando son de ver, siempre me decanto por las masculinas". Así lo contó.

La actriz está en un buen momento profesional y las criticas que está recibiendo por su último trabajo, su papel en Disco, Ibiza, Locomía, no han podido ser mejores. "Mientras siga haciendo ficción, y siga teniendo la oportunidad de estrenar proyectos y enseñarlos, que te den feedback, y sí encima son buenos, es lo más importante. Al final hacemos proyectos para contar historias, y sí encima gustan y la gente va a verlos, mucho mejor. A mi eso me da mucha felicidad. Los estrenos me siguen poniendo nerviosa, pero con el tiempo se va llevando de otra forma. Te sientes observado, sabes que se va a juzgar entre comillas tu trabajo, es un momento en el que van a surgir opiniones de todo tipo", comentó.

Blanca Suárez y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Blanca no es muy dada de hablar de su vida privada y al preguntarle por su relación con el también actor Javier Rey dijo de una manera muy directa. "No me escondo, vivo tranquilamente. Por parte de la prensa me siento muy respetada dentro del interés que a veces pueda haber, y aunque no me haga mucha gracia, se acepta. Pero que al final el publicar una foto o no publicar ninguna intento que sea lo más natural posible. Lo que no hago es contar mi vida a desconocidos. Y si tengo ganas o no de pasar por el altar, ya que me lo preguntan al igual que el tema de la maternidad, lo hablaré en su momento con la persona que tenga que hablarlo". Y así se despidió