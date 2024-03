La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Miranda y Paloma Barrientos para debatir toda la actualidad en torno al caso de Kate Middleton y el silencio de la Casa Real británica en torno a su desaparición. Después de tres meses sin conocer nada de su estado tras la operación abdominal de finales del pasado año, las dos imágenes retocadas difundidas desde instancias oficiales y retiradas después han disparado las especulaciones sobre su estado.

Depresión, cirugía estética, enfermedad de Crohn… son solo algunas de las hipótesis manejadas en los últimos días. El silencio de Buckingham ha provocado que, también, se haya recuperado la figura de Rose Hanbury, una amiga personal de Kate de la que se rumoreó -y se sigue haciendo- que mantuvo o mantiene un romance con su marido, el príncipe de Cambridge.

Todo viene, al final, por una "cadena de mentiras que incluye falsificación de imágenes" que se va a disparar todavía más, una vez la "prensa amarilla británica" decida que es el momento de publicar. "Están siendo más respetuosos porque no saben", aseguró Federico Jiménez Losantos en esRadio, recordando la existencia de una ley, la "super-injunction", que permite ocultar determinadas informaciones que atenten contra la privacidad. "En la práctica como es un derecho consuetudinario, no como el nuestro que es romano, y allí la costumbre es que hay cuestiones que no se mencionan. Esa ley es la que dicen que habían aplicado, la cuestión es por qué".

A las hipótesis anteriores sobre por qué Kate Middleton no se está dejando ver, y la Casa Real no comunica la razón, se añaden otras apuntadas en esRadio por la periodista Beatriz Miranda: "No puede salir en fotos porque o no puede moverse de la cama de triste o porque ella ya era una mujer fibrosa al límite de su peso que se ha sometido a una operación. Si ha estado convaleciente igual no está visible porque pesa 40 kilos, ya sea por trastorno mental o por la convalecencia".

"Damos por hecho que está separada de sus hijos, que no se puede hacer una foto con sus propios hijos -continuó Miranda en Es la mañana de Federico-. O que tiene alguna clase de parálisis", apuntó también a modo de hipótesis sobre la publicación y retirada de una imagen falsificada con sus vástagos. "Que a Kate no se le pueda hacer una foto ya es grave. Tiene que ser porque está postrada en una cama o tiene algo en la cara".

No obstante, una de las más polémicas es la que apunta no ya a la relación de Guillermo con Rose Hanbury, sino a la de Kate con el recientemente fallecido por suicidio Thomas Kingston, marido de Gabriella Kingston, hija de los duques de Kent y prima segunda del rey Carlos III. En definitiva, una crisis absoluta dentro de su matrimonio.

"Alguien ha dicho que podrían haber sido amantes y que esto habría podría haber provocado el suicidio. Un matrimonio de cara a la galería, el de Kingston, pero por lo visto tenía muchos tratos con oligarcas rusos y manejaba pasta de rusos afincados en Londres. Es posible que hubiera hecho un movimiento que hubiera hecho perder dinero a gente y muchas veces por eso los financieros se suicidan. Pero se habla más del tema que en Inglaterra", dijo Beatriz Miranda, recuperando entonces esa ley "super-injunction" que por el momento ha permitido frenar las especulaciones, algunas terribles, de por qué está sucediendo todo.