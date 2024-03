El gran error de Bertín Osborne con el burofax de Gabriela: "Sí lo ha recibido y no ha contestado"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Emilia Landaluce, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para abordar toda la actualidad social del momento. En la que ha destacado la posible paternidad de Bertín Osborne del hijo de Gabriela Guillén, que habría ya pedido la conveniente prueba de paternidad por la vía oficial.

Eso incluye un burofax del que la periodista Beatriz Cortázar quiso aclarar algunos datos que han generado "confusión". Y es que ese burofax no solo fue enviado por el abogado de Gabriela, sino también recibido "hace días". Y prueba de ello es que el documento llegó "con acuse de recibo".

"Si es un procedimiento por una demanda de paternidad ha de ponerse esa demanda en la localidad donde vive el señor, que en este caso es Alcalá de Guadaíra. Ese es el primer paso pero la ley tiene un procedimiento. Lo primero es mandar un burofax para intentar llegar a una solución de uno acuerdo. Yo digo que se ha recibido en el domicilio, no que lo haya recibido él. Hay un oficial de Correos que es el que actúa oficialmente y que ha registrado que se ha recibido. Se recibió y se dejó sin respuesta", dijo muy tajante Beatriz Cortázar en esRadio, lamentando que Bertín no ha hecho honor a sus palabras de tratar de acercarse a Gabriela: "Si hay interés y se te hace un ofrecimiento legal para evitar meses de procedimiento.… Pero se queda sin respuesta y notificado".

Ahora "lo siguiente es una demanda oficial, que está hecha y enviada. Es un paso oficial y legal que ha llegado, se ha recibido y dejado sin respuesta. Y lo que cuenten ahora que lo cuenten". "Que no digan que no ha llegado", añadió Federico Jiménez Losantos al respecto de ese burofax del que Bertín no se ha manifestado.