Sergio Peris-Mencheta cuenta su tratamiento con humor y una imagen impactante

Sergio Peris-Mencheta se encuentra ahora absorbido totalmente por su tratamiento contra el cáncer que él mismo anunció hace unos meses en redes sociales. Una serie de análisis revelaron que padecía leucemia y que le esperaba un largo camino hasta el trasplante que le salve la vida.

El actor exhibe sentido del humor mientras cuenta su lucha contra la enfermedad contra su novia, Marta solaz, que le acompaña en sus estancias en la clínica de Los Angeles donde está recibiendo tratamiento. Sergio Peris-Mencheta reside en EEUU porque los largos tratamientos no le permitirían tomar un vuelo tan largo con asiduidad.

Peris-Mencheta trata su leucemia | Instagram

"Al ser miembro del sindicato de actores americano (SAG) tengo derecho a un seguro médico que me cubre la mayor parte de los gastos de hospitalización, medicamentos y demás. Por razones laborales, llevo más de 8 años viviendo a caballo entre Madrid y Los ángeles. En caso de haberme encontrado en España, sin duda me habría puesto en manos de la Sanidad Pública española", explica.

Desde el Hospital City of Hope asegura que se encuentra envuelto en un nuevo ciclo de quimioterapia, el segundo, que puede tener efectos secundarios. Por eso muestra una pulsera donde se lee "Fall risk", o "riesgo de caída". "Pulserita nueva… No sé si se refieren al ‘otoño’ de mi descontento o a que ‘autumn’ is coming en mi cabellera. Porque camino perfectamente, de momento, en el ecuador del segundo ciclo. Seguimos", dice, echando mano de buen ánimo y hasta sentido del humor.