Un topless desata la guerra en Supervivientes: "Están pasando cosas fuera de cámaras"

La nueva edición de Supervivientes vivió este jueves por la noche su segunda gala. Apenas una semana después de comenzar la aventura los concursantes han comenzado a hacer sus primeras alianzas y las fricciones entre los distintos grupos son cada vez más evidentes. No ayudan las condiciones extremas, el hambre, los cambios de temperatura y el cansancio, que ya hacen mella en algunos concursantes como Carmen Borrego o Arantxa del Sol.

Esto hace que los ánimos estén a flor de piel, tal y como se pudo ver esta semana en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez donde se vivió un momento de tensión entre varios concursantes. El enfrentamiento más duro fue entre la pareja formada por Mario González y Claudia Martínez (La isla de las tentaciones) cuya relación se ha tambaleado después de que la concursante haya visto comportamientos de su novio hacia otra compañera "que no le han gustado nada".

El conflicto comenzó cuando durante un baño en el mar se pudo ver a la pareja discutiendo por unas indiscretas miradas de Mario a su compañera Miri Pérez-Cabrero (Masterchef) mientras estaba en topless cuando se cambiaba de ropa: "Me molesta. No es muy difícil girarte cuando ella se está cambiando. No es tan complicado", señaló Claudia, mientras su novio le decía que "está loca" al pensar "esas cosas".

Finalmente Miri se sumó a la discusión recriminando a su compañera su actitud: "No voy a cambiar mi forma de ser por tu inseguridad. Arreglaros vosotros con vuestras inseguridades porque yo no he hecho nada", señaló Miri mientras Claudia insistía en que no le gusta la relación de complicidad que tiene con su novio :"Son muchos gestos, muchos días... fuera de cámaras", aseguró. "¿No te gusta que sea una persona normal? ¿Te estoy faltando al respeto porque se me ha visto el pecho esta mañana y no me he dado ni cuenta?", replicó Miri. "No es normal cuando haces cosas fuera de cámaras, porque esto ha pasado fuera de cámaras y le toqueteas haciendo algo que me ha molestado", añadió Claudia.

Ante esta situación, tanto Carmen Borrego como Arantxa del Sol aseguraron que no habían visto nada extraño entre sus compañeros aunque Kike Calleja cree que hay química entre Miri y Mario.