Rose Hanbury reacciona a los nuevos rumores de romance con el príncipe Guillermo

El nombre de Rose Hanbury sacudió internet en febrero de 2023 después de que saliera a la luz una supuesta infidelidad del príncipe Guillermo con una de la marquesa de Cholmondeley, una de las mejores amigas de su mujer Kate Middleton. Los titulares que especulaban con la posibilidad de un affaire desaparecieron rápidamente de los tabloides británicos, lo que se interpretó como un super-injunction, una medida cautelar que permite silenciar este tipo de informaciones relativas a la privacidad y la que que pueden acceder corporaciones poderosas, como es el caso de la Casa Real.

En medio de la crisis de imagen por la que pasan los príncipes de Gales debido a la ‘desaparición’ de Kate, nuevos titulares sin contexto de Rose Hanbury volvieron a salir a la luz. El diario The Independent publicó hace dos días en su página web un artículo titulado "Lady Rose Hanbury: ¿Quién es la marquesa de Cholmondeley?" en el que hablaba de su marido, David Rocksavage. La revista Tatler, que publicó un artículo de Rose en agosto de 2023, decidió volver a compartirlo en Twitter, un movimiento que confundió a los usuarios de la red social. Casualidad o no, el tuit fue borrado varios minutos después.

Tras varias semanas de especulaciones y rumores que apuntaban que es la "culpable" de una supuesta separación de los príncipes de Gales, Rose Hanbury ha roto su silencio a través de sus abogados. Mientras Kensington Palace sigue declinando hacer declaraciones y dejar que la bola de nieve siga creciendo, los letrados de la marquesa han declarado a la revista Business Insider que "los rumores son completamente falsos". Una simple frase con la que quiere alejarse de la polémica pero que poca luz aporta a la situación.

Las últimas noticias llegaron este martes. Retomando poco a poco la normalidad dos meses después de su operación, a pesar de que no reaparecerá en un acto oficial hasta después de Semana Santa, la mujer del príncipe Guillermo habría abandonado su residencia de Adelaide Cottage para irse de compras con su marido a una de sus tiendas favoritas, un establecimiento agrícola. Y las imágenes que lo demuestran han visto la luz vía The Sun.

Kate se mostró "feliz, relajada" y con un aspecto "saludable". "Después de todos los rumores que habían circulado, me quedé atónito al verlos allí. Kate estaba de compras con Guillermo y se veía feliz y bien. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras", ha contado un testigo presencial de este plan con el que la princesa de Gales ha 'zanjado' los preocupantes rumores sobre su salud y del que por el momento no existen imágenes.

Además de irse de compras, la nuera de Carlos III y su marido también habrían ido a ver a sus hijos George, Charlotte y Louis competir en los deportes que practican en el colegio, retomando a pasos agigantados su rutina y dejando atrás las semanas en las que ha estado de reposo absoluto tras su paso por quirófano, al que sigue rodeando el hermetismo más absoluto aunque en los últimos días se ha especulado con que podría haber sido intervenida de los intestinos.

Pero lejos de aclarar nada, el vídeo publicado por The Sun ha alimentado la conspiranoia en torno a Kate. Rumores de todo tipo campan a sus anchas en internet señalando las incongruencias del vídeo. El principal, que esa mujer sonriente no es en absoluto Kate Middleton y que se trataría de una doble, aunque otros señalan -basándose, por ejemplo, en lo que parecen adornos navideños en una de las cabañas- que el documento fue grabado hace meses.