Carlota Corredera habla por primera vez del "gorda traicionera" de Soy una pringada: "Me traumatizó"

Carlota Corredera ha estrenado recientemente la segunda temporada de su podcast, Superlativas. Un espacio producido por ella misma que pese a contar con la visita de antiguas compañeras de Telecinco como Belén Esteban, María Patiño o Lydia Lozano, no ha cumplido las expectativas en cuanto a visitas y repercusión.

Sin embargo esta semana la antigua presentadora de Sálvame ha sido noticia tras hacer referencia por primera vez en siete años al famoso vídeo de la youtuber Soy una pringada, "Carlota Corredera, gorda traicionera", donde ponía de manifiesta la hipocresía de la presentadora a la hora de hablar de salud, el peso y el llamado body-positive, que defiende los cuerpos no normativos.

"Era regidora del Sálvame porque claro, estaba gorda, pero dijo 'voy adelgazar 60 kilos y hacer como que nunca he estado gorda pero a la vez me voy a lamentar mucho de lo gorda que he estado", decía en el vídeo Esty Quesada, recitando algunas de las declaraciones de Carlota, portadas y titulares de aquellos años al respecto de su victimismo. "Acabas de adelgazar 60 kilos y ahora dices viva lo curvy. ¿Por qué no lo decías con 130 kilos?".

En el capítulo de su podcast de esta semana Carlota recordó al publicación de su primer libro en el año 2017, Tu también puedes, en el que "se desnudó con el único objetivo de ayudar" a otras personas a "ganar salud". Este libro la llevó a girar por España para firmar ejemplares hasta que descubrió que el vídeo de Soy una pringada se estaba haciendo viral: "Había un vídeo que se estaba haciendo viral, en el que a mí se me llamaba 'gorda traicionera' y ese vídeo me cambió completamente la vida", asegura la periodista sobre el vídeo que ya acumula más de dos millones y medio de visualizaciones.

"Ese vídeo, que se supone que estaba hecho desde el humor y que estaba hecho desde alguien autorizado, porque era una persona gorda la que me estaba atacando ahí... todavía estoy traumatizada por eso", se sinceró Corredera, quien reconoció que "nunca hablo en público de eso", a pesar de que le han preguntado "millones de veces": "Nunca he hablado públicamente. No he denunciado a esa persona, no he hecho nada contra esa persona. Esa persona lo sabe, además", continuó.

.@CarlotaLlauger rompe su silencio sobre uno de los momentos más dolorosos de su carrera: "Ese vídeo me cambió completamente la vida. Nunca he hablado públicamente de eso"#Superlativas Sus palabras al completo 👉https://t.co/SC7ZxkpNZt pic.twitter.com/cubjoBvL7A — Superlativas (@Superlativass) March 20, 2024

A partir de ese momento, Carlota comenzó a ir "con miedo" a las firmas de libros: "Cuando se acercaban chavales, pensaba que venían a insultarme, porque yo tenía mis redes llenas de gente joven que me insultaba y que ejercían una violencia impresionante (…) Todavía no sé por qué. No entiendo muy bien el objetivo, que personas que han denunciado que han sufrido bullying, lo hagan también", recriminó la gallera a la youtuber.

Una confesión a la que Corredera añadió un comentario en Twitter sobre la liberación que ha supuesto hablar de este tema: "Casi siete años en silencio, hasta hoy. Me siento más libre, más ligera, más valiente, pa fuera telarañas".