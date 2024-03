Ágatha reaviva su guerra con Cruz Sánchez Lara: "No me interesa nada esta señora"

Dispuesta a disfrutar por todo lo alto del nacimiento de su primer nieto, Ágatha Ruiz de la Prada ha hecho las maletas y se ha dejado ver junto a su pareja, José Manuel Díaz-Patón, en el aeropuerto para disfrutar de una escapada romántica. En plena operación salida ante las vacaciones de Semana Santa, la pareja ha cogido un avión para poner rumbo a Mónaco, lugar al que acudirán al tradicional baile de La Rosa.

Este sábado tiene lugar el evento en el Principado de Mónaco, en el que se reúne a la alta sociedad internacional con la intención de recaudar fondos para la Fundación Princesa Grace, y allí podremos ver por primera vez a la diseñadora junto a su pareja: "He venido con maletas como si me fuera a vivir a Mónaco", confesaba la diseñadora a Europa Press, que está "muy contenta y feliz" por poder asistir a este evento anual, al que "voy gracias a una amiga mía que se llama Franchesca".

Pendiente del inminente nacimiento de su primer nieto, hijo de Tristán, la diseñadora reconocía que se marchaba nerviosa aunque confiando en que podrá llegar a tiempo antes de que su nuera de a luz. Aprovechaba además para contestar a Cruz Sánchez Lara sobre sus declaraciones sobre este tema en las que aseguraba que estaba "loca" por el nacimiento del bebé: "No me interesa nada esta señora, ni la conozco, ni la quiero conocer", dijo la diseñadora al preguntarle sobre las palabras de la actual pareja de Pedro J. Ramírez.

La alegría de Cruz

Esta reacción de Ágatha viene motivada por las palabras de Cruz Sánchez Lara en un evento que tuvo lugar hace unos días en Madrid cuando, al ser preguntada sobre le nacimiento del hijo de Tristán, se mostraba emocionada: "Estoy súper ilusionada con ser abuelastra, o sea estoy como loca. Llamo a Tristán todos los días".

Esta alegría es compartida por el futuro abuelo de la criatura, Pedro J. Ramírez, quién también está "deseoso" de conocer a su nieto: "Está feliz, muy ilusionado y bueno, yo creo que protegiendo su intimidad, que es lo que ellos han decidido hacer, pero es una alegría y es un niño muy deseado, o una niña muy deseada y seguro que va a ir todo fenomenal (...) Él es muy coqueto y yo creo que él se siente mucho más joven que yo, entonces lo de ser abuelo... pero si está muy contento".

"Es que yo me alegro mucho por ellos porque están muy contentos y además me hace ilusión verle, tocarle o verla, tocarla y creo que va a ser un momento de la vida bonito. Me hace ilusión ser abuelastra, claro que sí", aseguraba Cruz, quien es "feliz" con la dicha de los hijos de los hijos de su pareja.