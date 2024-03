Rosario Mohedano recuerda su terrible experiencia con La fábrica de la tele: "Me machacaron"

Después de años sin pisar un plató de televisión, Rosario Mohedano reapareció espléndida este lunes en Y ahora Sonsoles para presentar su nuevo trabajo discográfico. Como reza el título de su nuevo disco, Ave Fénix, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano renace de sus cenizas tras una "situación nefasta" en su vida: "Yo renací hace ya tiempo de una situación nefasta en mi vida. Quien conozca mi trayectoria, sabe perfectamente de qué renací. Yo pasé un momento malo y me inspiré en ese resurgir", dijo, recordando lo complicado que ha sido que la respeten en mundo de la música debido a la familia a la que pertenece.

La cantante señaló a Sálvame y La fábrica de la tele, aunque sin nombrarles como los culpables de que su imagen fue "injustamente machacada" durante años en televisión: "Vosotros estáis en Antena 3 y es maravilloso, pero yo fui machacada durante mucho tiempo en otra cadena de televisión y fue muy duro. Fue muy injusto, tuve que aguantar mucho", afirmó, haciendo referencia a algunos episodios en los que se ridiculizó su carrera musical y se intentó hacer de ella un personaje televisivo. Machaque que vivió su peor momento con la emisión de los documentales de su prima Rocío Carrasco. "La impotencia me podría haber llevado por otros derroteros, pero me concentré en mi realidad, en la música y en lo que quería dejar. Siempre me he dejado conocer, esa ha sido mi mayor defensa. Porque, al conocerme, ya no me podían hacer tanto daño. Aun así, me hicieron mucho daño. Fue una época muy complicada".

La sobrina de Rocío Jurado lamentó que a la prensa siempre le haya importado más más la vida de su familia que su profesión como cantante. Aunque trató de compaginar su trabajo en la televisión, como colaboradora o concursante de realities, con su carrera musical, finalmente decidió apartarse y centrarse en cumplir su sueño: "Es lo mejor que hice. Pero estoy muy contenta porque hay mucha vida sin la tele (…) Estos años me han llamado para hacer entrevistas, pero les he dicho que no".

Las últimas llamadas para acudir a los platós han sido tras la detención su de exmarido y padre de su hijo, Antonio Tejado como supuesto autor intelectual del robo en casa de su tía María del Monte el pasado mes de agosto. Tema en el que Rosario prefiere no opinar públicamente, por respeto al hijo que tienen en común: "Nunca hablaré de eso". La propia Sonsoles Ónega reconoció que el equipo del programa se puso en contacto con ella tras la detención y se negó a hacer declaraciones.