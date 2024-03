La dinastía Campos llega a las portadas: el hijo de Carmen se separa y la hija de Terelu se baña en tanga

Exclusiva de la revista Semana que lleva a portada una foto de José María Almoguera y la que hasta hace unos días era su mujer, Paola Olmedo. La pareja se ha separado debido a que no ha podido "superar los problemas que había entre ellos" y por los que "desde hace días ya no compartían domicilio".

La historia de amor de estos dos no ha estado exenta de contratiempos. El hijo de Carmen Borrego es un personaje complejo que ha intentado, sin éxito, ser ajeno a los medios del corazón. Sin embargó comercializó su boda vendiendo la exclusiva a una revista que publicó una portada histórica, porque en ella no sólo posaban los novios: las protagonistas de la imagen eran Teresa Campos, abuela del contrayente, su madre, Carmen, y su tía Terelu. La novia quedó relegada a lateral izquierdo.

Ahora, menos de dos años después del enlace, celebrado el 14 de mayo de 2022, José María y Paola han roto su relación. Lo hacen nueve meses después de convertirse en padres del primer nieto de Borrego, un bebé al que la televisiva tardó semanas en conocer, debido al enfrentamiento que tenía con su hijo, y sobre todo, con su nuera.

Al clan Campos no le gustó lo que dijo Paola en una encerrona de las muchas que hacía el extinto Sálvame. La grabaron rajando "lo más grande" contra su suegra, Terelu y su hija Alejandra. Nunca se lo perdonaron. Cuenta Semana que desde hace 20 días el matrimonio no comparte techo y que José María ya ha empezado a hacer la mudanza. Él mismo confirma la ruptura y asegura que "no hay terceras personas" y que "se llevan bien". La revista asegura que Carmen no conoce la noticia, porque se produjo cuando ella ya estaba en Honduras concursando en Supervivientes. No creo que tarden mucho en comunicársela.

Alejandra y Carlo se bañan en ropa interior

Diez Minutos publica en portada el chapuzón invernal de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, la pareja de moda, que no oculta su amor ni sus carnes. De hecho parecen un anuncio de ropa interior. Porque es lo que llevan. La hija de Terelu y el hijo de Mar Flores estaban paseando por la playa de Málaga cuando, como dice la revista, "en plan arrebato", decidieron meterse en el agua.

El problema es que no llevaban bañadores y decidieron chapotear en ropa interior. No importa: están en el comienzo de su relación y al principio todo se cuida. No hay roturas, enganchones, partes de arriba y abajo descoordinadas… Él lleva un boxer amarillo y ella un conjunto de sujetador y tanga que le quedan divinos. Y suman entre ambos dos mil y pico tatuajes. Otro punto en común. Alejandra ha confesado, según Diez Minutos, que comenzó a pintarse la piel con 15 años y que ahora se arrepiente, sobre todo de un dibujo en su brazo en el que un dragón se come su propia cola.

Después de remojarse volvieron al coche y a casa, con los zapatos en la mano, y siguieron disfrutando de su romance. Horas después, se conocía que los dos hermanos de Carlos, y que nada tienen que ver con Mar Flores, han sido detenidos como presuntos autores de un intento de asesinato. Para colmo uno de ellos, Pietro, es "medio novio" de Jules Janeiro, la hija de fruta de Jesulín de Ubrique y Campanario. Unos padres que habrían intentado en varias ocasiones que su hija dejase de verle.

Mientras, Terelu mira para otro lado

Según Semana, la colaboradora de TVE ha evitado coincidir con su hija en Málaga. O viceversa. La revista asegura que Alejandra Rubio dejaba la ciudad andaluza el viernes, justo un día antes de que llegase su madre. Y eso que la joven cumplía 24 años por esas fechas. Todos se alojaron en la casa familiar de las Campos, heredada de María Teresa y situada en la playa de Las Acacias. Pero no coincidieron ni en el tiempo ni en el espacio.

No es la primera vez que Alejandra se escapa a esta residencia con su novio, el hijo de Mar Flores. Carlo y ella estuvieron alojados en ella el mes pasado. Los que han coincidido con Terelu estos días aseguran que se muestra malhumorada y quejicosa. Dice que echa mucho de menos a su madre, sobre todo por estas fechas.

Kate Middleton, la imagen de la tristeza y el coraje

Hola dedica su portada a toda página a la princesa Kate con un fotograma del vídeo que publicó la Casa Real Británica el pasado viernes y en el que ella misma anunciaba que padece cáncer, que está en tratamiento y que se va a retirar de la vida pública para centrarse en su curación. En la imagen elegida, la futura reina de los británicos esboza una ligera sonrisa. La de la esperanza que trató de transmitir en un mensaje que, como dice la revista, es "histórico" y ha "conmovido al mundo".

Después, en páginas interiores, Hola intenta responder a "las grandes incógnitas que rodean a la princesa", como quién la acompaña en estos momentos (su familia, encabezada por su madre) o qué papel va a jugar su nuevo secretario privado, Tom White.

El triste final de Silvia Tortosa: su marido estaba con una compañera de reparto

Semana se hace eco del fallecimiento de Silvia Tortosa y la complementa con una información exclusiva que explicaría el descontento de los familiares y amigos de la actriz por la asistencia de su ex, Carlos Cánovas, a su funeral.

Cánovas, que fue su marido durante 17 años, había roto con ella hace 8 meses, algo que hizo mucho daño a Silvia, que entró en una depresión que generó su ingreso en una clínica hace tres meses. Allí pasó los últimos días de su vida. Cuenta Semana que Carlos podría haber mantenido una relación paralela con Marina Lozano, con la que estaría saliendo incluso "desde hace varios años". Incluso vive con ella en un piso en Alcalá de Henares.

Se da la circunstancia de que Carlos conoció a Marina Lozano durante la grabación en 2018 de la serie "Centro Médico". En ella Silvia interpretaba, jugarretas del destino, a la madre de Marina. Carlos, que acudió al tanatorio en calidad de viudo, se habría enterado de la mala salud de la artista horas antes de su muerte.

Ágatha narra su gran noche en el Baile de la Rosa

Hola la ha entrevistado en exclusiva para conocer al detalle cómo transcurrió la fiesta que organiza cada año la familia real de Mónaco. La modista ha sido invitada por los mismos anfitriones que llevaron a Isabel Pantoja el año pasado. "Los conocí en el aeropuerto y son simpatiquísimos".

Hasta allí viajó Ágatha junto a su novio, José Manuel Díaz-Patón, para sentarse a dos mesas de los Grimaldi: "Alberto (se refiere al príncipe) estuvo mirando mi traje toda la noche. Efectivamente, era el más bonito de toda la fiesta". Se trata de una creación suya cargada de lazos de colores.

Dice la diseñadora de Carolina de Mónaco que "estaba poco animada: ni salió a bailar ni se levantó. Estuvo hablando toda la noche con dos señores. Y Carlota estaba muy muy flaca. Como le han pasado tantas cosas…". Se referirá a su ruptura sentimental que ya ha sido superada con otra pareja. Sus actitudes contrastan con la de Charlene, que "no paró de bailar". "Yo me olvidé de todo mi aprendizaje en Bailando con las estrellas", el programa en el que ha participado.

Respecto a la estética, Ágatha hace un alegato en contra de las lentejuelas: "Había demasiadas. Hay que hacer campaña en su contra porque contaminan demasiado".

Cóctel de noticias

Albert Rivera y Carla Cotterli consolidan su relación. Semana publica una fotografía de la pareja paseando por Madrid muy abrigados al perro de la modelo. Según la revista, todavía no han dado el paso de irse a vivir juntos.

Sofía Barroso habla para Hola. La madre de la duquesa de Huéscar, una mujer absolutamente ajena al mundo del corazón, concede una pequeña entrevista en la revista en la que cuenta que regala una pieza de arte contemporáneo a sus nietos por cada cumpleaños o bautizo. La madre de la futura duquesa de Alba se dedica al mundo del arte y organiza viajes y eventos por todo el mundo.

Isabella Ruiz de Rato posa para Hola y anuncia que quiere dedicarse al mundo de la interpretación. La hija de Espartaco y Patricia Rato, abogada de profesión, ha decidido apostar por la que considera su vocación, ser actriz. Además de tener un doble máster en el Instituto de Empresa y de haber trabajado como abogada asociada en el despacho de Cuatrecasas, ahora se está preparando en la escuela de interpretación Estudio Corazza para cumplir su sueño. Asegura que sus padres la apoyan.

Mark Zuckerberg se compra un megayate de 300 millones de dólares. El hombre de la camiseta blanca y las cholas piscineras disfruta del lujo como nuevo millonario que es. Se lo ha ganado.

Irene Villa anuncia en Hola que se casa con David Serrato, el coach al que conoció en septiembre de 2021, tres años después de separarse del piloto Juan Pablo Lauro, padre de sus tres hijos. La ceremonia será en el monasterio de Santa María de la Vid el 21 de septiembre.

Telma Ortiz aparca en la plaza reservada a personas con movilidad reducida. Diez Minutos denuncia que la hermana de la reina Letizia estaciona su coche nuevo, un Range Rover Velar valorado en 85.000 euros, en una plaza que no le corresponde.

Marta González, la hija de Dámaso González, posa por primera vez con su novio, el jinete y domador de caballos argentino Fabrizio Bonnet. La pareja, que lleva tres años de convivencia, acudió a la celebración del cumpleaños de Juan Peña, hermano de Marta.

Paloma Cuevas habla en Hola… de belleza. Tenemos que irnos hasta la penúltima página para leer las primeras declaraciones de la cordobesa en mucho tiempo. Pero no se lleven a engaño: se trata de un publireportaje de Clarins, firma a la que representa. Entre consejos para cuidar su piel y reflexiones sobre el envejecimiento, Paloma sólo se concede una licencia: decir que son sus hijas las que le dan consejos sobre cosmética. Ni siquiera habla del sol y el peligro que supone para la piel. Y todavía menos de "El Sol de México", Luis Miguel.