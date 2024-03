Pietro Costanzia se ha convertido en uno de los personajes del momento tras la detención hace unos días por su presunta implicación en un intento de asesinato en una ciudad italiana pero también por su relación sentimental con Julia Janeiro. El hermano de Carlo Costanzia mantuvo una turbulenta relación de un mes y medio con la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario que no gustaba nada sus padres debido a su historial ‘delictivo’.

Una de las últimas en hablar sobre este asunto ha sido la actual novia de Pietro que ha relatado en el programa Así es la vida cómo ha sido su relación con el italiano, dejando caer que solapó su relación con la de la hija de Jesulín: "Yo lo dejo con Pietro a finales de mayo, y en julio conoce a Juls. Están un mes y medio juntos, luego Pietro se arrepiente y quiere volver conmigo en agosto. Viene como un loco a casa de amigos míos, futbolistas, con su coche, como loco. Yo vuelvo con él porque lo amo y a los dos días él me registra el móvil porque yo había estado con otro chico y entonces para dar por culo vuelve con Juls".

Esta joven confirma que Julia viajó con su entonces pareja para visitar el país, pero asegura nunca existió una reunión "con la familia ni con nadie de su entorno": "Sus padres no la conocen ni la han visto en su vida (...) Al poco tiempo Pietro me volvió a llamar diciéndome que me echaba de menos, me llamaba llorando mientras estaba con Juls en la cama. La echó de Italia, vine yo el 26 de agosto. Yo pasé en Italia mi cumpleaños porque viví con él y estuvimos hasta diciembre. Luego se fue con otra chica, pero cinco días antes de que ocurriera el incidente yo estaba con él aquí en Italia".

Aunque esta chica se confiesa totalmente enamorada de Pietro Costanzia, lo cierto es que hace algún tiempo también ella puso una denuncia contra él. Aunque la joven no quiere entrar en detalles sobre el motivo por el que decidió acudir a la policía, sí ha confesado que se arrepiente de haberlo hecho: "La denuncia se la pongo porque no me queda otra, por un error que él tuvo conmigo, pero luego me vine con él a Italia. Me arrepiento de haberle puesto esa denuncia. El amor puede más que todo eso. Pietro es una persona a la que yo quiero en mi vida".