La leyenda de Lee Marvin, un villano en el cine que cantó una única canción

De niños, cuando íbamos al cine y llegábamos a la sala ya empezada la película, solíamos preguntar, si era de tiros y puñetazos quién era el bueno y quién el malo. En el lenguaje cinematográfico – lo mismo que en el teatro, desde luego - esos tipos que representaban personajes malvados se etiquetan aún como villanos. En esa característica, uno de los más conocidos fue el norteamericano Lee Marvin, del que ahora se ha cumplido el centenario de su nacimiento, el 19 de febrero de 1924. Si les cito sólo un título, La leyenda de la ciudad sin nombre, lo recordarán quienes sean muy aficionados al cine. Tuvo una vida relativamente corta, de sólo sesenta y tres años. Se casó dos veces, tuvo un lío con cierta bailarina que lo denunció por haberse aprovechado de ella sin cumplir, según ella, la promesa de boda. Padre de cuatro hijos. Intérprete de una canción de éxito, no expresando aptitud musical alguna. Lo entrevisté en Madrid durante un rodaje: "Es usted el primer periodista español que lo hace", me dijo a título de saludo. Murió de un infarto de miocardio, tras una operación de colon, consecuencia de la mala vida que llevaba, abusando de la bebida y el tabaco, hace de ello treinta y seis años.

Era hijo de un ejecutivo de publicidad y una madre redactora de revista de modas. Vino al mundo cerca de Nueva York. Su infancia y adolescencia revelaron su carácter indómito: con cuatro años se fugó de casa, permaneciendo lejos de ella un par de días. Pasó por varios colegios, quince en total, díscolo y autor de constantes barrabasadas. Poco sabemos de sus primeros años juveniles relacionados con sus aficiones y trabajo. Únicamente que al comienzo de la II Guerra Mundial, con dieciséis años, se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Fue herido en la espalda, afectándole el nervio ciático, lo que le obligó a permanecer hospitalizado y, finalmente, dado de baja, tras ser condecorado por su valor. Tuvo por supuesto que abandonar la milicia.

A finales de la década de los 40 trabajaba de fontanero en Nueva York y cierto día que arreglaba el lavabo de un teatro el director de la modesta compañía del local le pidió un extraño favor: se encontraban sin un actor al que debían sustituir con urgencia y pidieron a Lee Marvin que ocupara su puesto. Una anécdota francamente poco común. No lo hizo mal, descubriendo que ese oficio le gustaba. Así es que se matriculó en una academia de arte dramático y comenzó a obtener pequeñísimos papeles escénicos. Y en 1951 hasta apareció en su primera película, desde luego como figurante; el director era Henry Hathaway. Comenzaba entonces su larga marcha hasta convertirse en un actor especialmente dotado para el cine de acción, una vez que ya fue dejando sus breves intervenciones en teatros de Broadway. Un duro de la pantalla. En su rostro podía leerse siempre que parecía enfadado con todo el mundo, dispuesto a pelearse a la más mínima ocasión que alguien alterara su ánimo. Y con un revólver a mano para disparar a todo aquel que se moviese, sin alterar un músculo de su faz.

La lista de sus películas más taquilleras, de las setenta y pico que rodó, contiene estos títulos, entre otros: El hombre que mató a Liberty Valance, (éste existió y era un peligroso asesino, y al que dio vida en ese extraordinario filme), al lado de dos grandes de la pantalla: John Wayne y James Stewart. Eso sucedió en 1962 y supuso para Lee Marvin, no teniendo allí un papel protagonista, entrar por la puerta grande del fabuloso Hollywood. No le fueron a la zaga otras cintas también de mucha repercusión: Cat Ballou (o La ingenua explosiva en las carteleras españolas), junto a Jane Fonda, cuyo cometido le sirvió en bandeja un inesperado, para él, Óscar al mejor actor del año, 1965. Ya su cotización estaba en alza y fue uno de los primeros en ser contratado para Doce del patíbulo, dos años después. Lee Marvin era ya un matón de la pantalla, violento, que sembraba, como decíamos líneas atrás a su paso en cuantos papeles le encomendaban una agresividad sin límites. Se convirtió en un héroe de aquella historia bélica. Y en 1969 logró quizás su interpretación más valorada en La leyenda de la ciudad sin nombre, a las órdenes de Joshua Logan, donde éste lo convenció para que interpretara en la banda sonora la balada "Estrella errante". Un tema que fue número 1 en las listas de éxitos de muchos países, comenzando por Estados Unidos.

Cuando en 1973 Lee Marvin vino a Madrid para rodar, al sur de la capital, Harry Spikes, dirigido por Richard Fleischer, no tuve más remedio que preguntarle qué sensación le produjo competir musicalmente con los rockeros del momento o cualquier ídolo de moda. "Verá… Fue Logan quien, como me ha recordado, insistió para que yo interpretara "Estrella errante", cosa que ya no haré nunca más como no fuera por otra razón de peso. Es que no me veo entreteniendo a la gente cantando en un cabaré". Pero… muchas parejas se han enamorado al compás de ese disco, de lento ritmo, y de su voz, le contraataqué, y él, de nuevo: "Oh, sí, pueda ser que esa sea la única razón por la que mereciera la pena haber cantado en la película", respondió, burlonamente desde luego, abriendo su desmesurada bocaza.

Como quiera, ya lo dijimos, que se inició en el cine con papelitos de "extra", y tuvo la oportunidad de rodar un filme junto a Gary Cooper, supimos que poco después, en 1949, ya cobraba un millón de dólares por película, cantidad entonces muy respetable, considerado un cotizado actor, que podía perfectamente codearse con Paul Newman y Clint Eastwood; al lado de este último es cuando coprotagonizó La leyenda de la ciudad sin nombre. Por cierto que la estrella de esta película, la adorable Jean Seberg (a quien recuerdo conversando con ella en su perfecto español) comentó acerca de la inusual faceta musical de su compañero Lee Marvin: "Me pareció que su voz surgía desde el fondo de una tubería oxidada".

Ciertamente, como comprobé desde el primer instante que lo saludé, Lee Marvin tenía un tono de voz grave, aguardentosa para que se me entienda, y cantando, le podíamos endilgar eso que decimos los españoles en un caso similar al suyo, comparándolo como cuando se bebe cazalla tras una taza de chocolate con las primeras luces del día.

No puede negarse que a pesar de que Lee Marvin no procediera de la academia de Lee Strasberg y de sus cursos "del método", como se conoce en el argot de Hollywood, al especializarse en películas de aventuras, fue muy considerado por cuantos realizadores contaron con él de protagonista o antagonista. Valgan entre ellos estos nombres de prestigio, comenzando por John Ford, Fritz Land, Fred Zinnemann, Edward Dimytrik, Stanley Kramer, Raoul Walsh… En cuanto a las estrellas que compartieron con él algunos repartos, constan: Elizabeth Taylor, Ginger Rogers, Marilyn Monroe, Gloria Graham…Era feo, desde luego; mas con un rostro fotogénico. Dueño de una mirada penetrante. Cuando reía, podía vérsele casi la muela del juicio. Y esas características, de contextura atlética, le servían para su facha de fanfarrón en la pantalla, que entraba en un "saloon" del Oeste, pistola en mano, creando la tensión y el miedo propio de esas películas.

Con Pamela Freeley | Cordon Press

De Lee Marvin no era acertado, por lo dicho, llamarlo galán. Tenía, eso sí, una elevada estatura, de 1,85 metros. Daba la impresión al verlo que podía lanzarte un directo a la mandíbula y dejarte k-o. No obstante hacía tiempo que corrigió su agresiva indiosincrasia. Y las mujeres de su vida lo consideraban un hombre protector siempre, fuera o no muy tierno en la cama, lo que desde luego no casaba con su forma de ser, algo brusca.

La primera de sus dos esposas fue Betty Ebeling, con quien matrimonió en 1961, conviviendo a su lado seis años, tiempo durante el que alumbraron cuatro hijos, uno de ellos varón. Un tipo como Lee Marvin no era fácil que estuviera sujeto a una sola mujer, así es que sabemos que tuvo otras en calidad de amantes, como un par de actrices, llamadas Yvette Vickers y la muy renombrada Jeanne Moreau, en su escapada desde París a Hollywood, lo que se nos hace algo raro, salvo que quisiera darle su merecido a su esposo, Yves Montand, que le puso los cuernos con Marilyn Monroe. Es posible que "la Moreau" quisiera desquitarse.

La segunda ocasión en reincidir en una segunda boda acaeció en 1970, con una antigua compañera de la infancia, Pamela Feeley (a la que he encontrado en algún resquicio de la biografía de Lee Marvin como también llamada Patricia). Ella sería el pedestal del resto de su vida, la que le aguantó borracheras frecuentes y un desliz importante. Resulta que Lee había mantenido tiempo atrás un lío con la bailarina de Las Vegas Michelle Triola y convivio con ésta unos años, y ella siempre creyó que Marvin terminaría pidiéndole matrimonio, algo que él jamás pensó. Cuando se casó con Pamela, Michelle se sintió engañada, lo demandó, hubo un juicio y Lee hubo de pagarle en 1979 algo más de cien mil dólares, en concepto de pensión por los seis años que pasaron juntos. Caro le resultó ese amor.

En la década siguiente Lee Marvin entró en una fase decadente. Él me había dicho cuando lo entrevisté que tenía su futuro económico bien amarrado: "Podría retirarme el resto de mis días sin tener que trabajar más, lo que no podrían decir ahora mismo otros hombres de mi edad. Me siento por ello afortunado". Y esa confesión la recibí cuando contaba cuarenta y nueve años.

Pero el cine alimenta egos, derriba mitos, ensalza otros nuevos. Y él ya iba dejando de ser el duro de la pantalla más encumbrado. Bebía mucho, fumaba sin desmayo. Con todo eso aún rodó algunas otras películas, ya sin la misma proyección que en el pasado. La última, fechada en 1986, Fuerza Delta, donde se las tuvo que ver con Chuck Norris, que estaba más en candelero.

Y a Lee Marvin le llegó la obligada jubilación tras ser operado y no recuperarse del todo: un agudo infarto de miocardio acabó con su vida. En su situación de antiguo herido de guerra le dispensaron el honor de ser enterrado en un cementerio exclusivo para héroes de contiendas bélicas. Sus restos fueron enterrados en Arlington, estado de Virginia, en el mismo camposanto donde reposaban los del asesinado Presidente John F. Kennedy, el 29 de agosto de 1987.

Me acordé entonces lo que al despedirme de él, tras la hora de conversación que sostuvimos, me dijo sentenciosamente, con su manera de hablar lenta, tranquila, de una manera sencilla y cortés: "Una de las cosas que menos entiendo de este mundo es el afán de los seres humanos por atesorar cada vez mayor poder. Siempre más y más para no estar nunca satisfechos".

Miren a su alrededor, piensen en los que nos gobiernan y encontrarán en aquella respuesta de Lee Marvin algo absolutamente cierto y por desgracia vigente. Por lo contado ahora, me convencí de que este hombre no sólo pegaba puñetazos y tiros. También filosofaba a su manera.