El hijo de Carmen Borrego acusa a su madre y a 'Sálvame' de acabar con su matrimonio

Semana inaugura un nuevo género periodístico en su edición de este miércoles: el del reportaje anunciando un divorcio pero compartido por los divorciados. Vemos en la portada de Semana una entrevista exclusiva con José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, y su ya ex mujer, Paola Olmedo, explicando los motivos de su ruptura.

Aunque la fotografía parece un fotomontaje, no lo es. Se trata de un posado en toda regla en el que aparecen juntos, codo con codo, compartiendo confidencias en el mismo sitio y a la misma hora, sin reñir ni ajustar cuentas y haciendo que nos preguntemos todos por qué diantres se separan.

"Me siento culpable por el daño que le han hecho a Paola", leemos en el titular principal. Es la primera vez que José María concede una entrevista (y asegura que la última) y su intención, dice, es defender a la que todavía es su esposa. Que se sepa la única verdad, que es la suya. Y ya de paso atacar a su madre, Carmen Borrego, a la que acusa de todos sus males maritales.

Dice el hijo de Borrego que se separan antes de que lleguen las discusiones. "Somos hijos de padres separados y sabemos hasta dónde se puede llegar, no queremos eso". Tomaron la decisión a principios de marzo, no viven juntos desde hace tres semanas y no descartan que sus caminos "vuelvan a coincidir más adelante". "No queremos hacernos ningún daño". Sus explicaciones son tan peregrinas como que "les ha podido la rutina", a pesar de que no llevan casados ni dos años. Pero la realidad es bien distinta. Los culpables son Sálvame y Carmen Borrego.

Es todo tan reciente que ni siquiera se han quitado las alianzas. "No nos habíamos dado cuenta", dice el nieto de la gran María Teresa Campos. La gran periodista aparece en la conversación: "El amor que teníamos a mi abuela ha hecho que mi madre y yo apartemos nuestras diferencias".

Porque la culpa es de todos menos de ellos. "Mucho de lo que ha pasado entre nosotros ha sido por determinados programas de televisión que han hecho por jodernos la vida". Se refiere a Sálvame, espacio en el que trabajaba su madre, Carmen Borrego, y al que han demandado porque emitieron los famosos audios en los que Paola criticaba a Las Campos. Están especialmente molestos con la gestión de su embarazo, que Borrego vendió a la prensa. No como la exclusiva de su boda, que ahora conocemos, gracias a Almoguera, que vendió él mismo. "Decidí que para que se lo llevasen otros me lo llevaba yo".

Con ese "otros", apunta directamente a su madre, que, según Paola, ha comercializado con sus vidas y todavía no ha pedido perdón. "Hay personas que no saben disculparse". La acusan de llamar a los paparazzi durante sus encuentros y no tienen duda de que su separación va a afectar a su paso por Supervivientes. "Mejor dicho, va a hacer como que le hemos jodido el programa, que no sé si será verdad, pero la actuación va a ser esa". Y responde con un rotundo "sí" a la pregunta de el trabajo Borrego ha contribuido al fin de su matrimonio. "Mi madre me ha hecho daño", concluye.

Leonor escapa a NY para ver a su amigo (solo amigo)

Hola dedica la mitad de su portada a una información cuya foto lleva a engaño. "La escapada de Leonor a Nueva York", leemos en el titular sobre una imagen de la heredera española con la melena al viento y un fondo de edificios que bien podrían ser la Quinta Avenida. Sin embargo se trata de la calle Alcalá de Madrid, desde la que la princesa contempló la procesión el pasado Viernes Santo junto a su familia.

El subtítulo todavía es más jugoso: Hola asegura en su portada que "La hija de los reyes no ha mantenido ni mantiene una relación sentimental con su compañero de internado de Gales". Una información que desconocíamos. Sabíamos que Leonor tuvo algo parecido a una ilusión, pero no que fuese algo serio y mucho menos digno de desmentir.

Después, en páginas interiores, Hola cuenta en exclusiva que Leonor ha viajado durante esta Semana Santa a Manhattan y que "es la primera vez que tenemos constancia de que haya volado sola de verdad". Un viaje que comenzó el pasado domingo y en el que, según la revista, "podría haberse reencontrado con uno de sus mejores amigos, Gabriel Giacomelli", residente en la ciudad americana. "Un amigo de verdad", recalca la publicación.

El nombre de Giacomelli sonó hace dos años, cuando Leonor estudiaba en Gales. "Se les etiquetó como novios, pero fuentes de toda solvencia confirman a Hola que nunca lo fueron". Hola desmiente "rotundamente" cualquier relación sentimental con este compañero, aunque no con algún otro.

Juan Carlos I, Elena y Froilán posan para ‘Hola’

Hola amplía información de la exclusiva que dábamos este martes Es La Mañana de Federico y Chic anunciando la asistencia de Juan Carlos I con su hija mayor a la Misa de Resurrección en la Abraham Family House de Abu Dabi.

En la exclusiva contábamos que Emérito y la infanta Elena habían recibido Misa en este templo que aúna mezquita, iglesia y sinagoga, y que el rey español se había desplazado en silla de ruedas. Con ellos, en las fotos inéditas de Libertad Digital, veíamos rezagado a El Assir, uno de los amigos más polémicos de Campechano.

Hola añade documentación gráfica también insólita, en este caso porque Juan Carlos I posa mirando a cámara junto a su hija y su nieto Froilán, en un reportaje que parece un posado pactado. Sin retribución, hemos de suponer. Les acompañan en las imágenes el hijo de los duques de Calabria, Jaime de Borbón Dos Sicilias, y su mujer, duques de Noto.

La madurez de Froilán

Hola desvela qué está haciendo en los Emiratos Árabes el primer nieto de Juan Carlos I. Reside en un apartamento pequeño que ha decorado su madre, la infanta Elena, va al gimnasio, juega mucho al pádel, practica kitesurf e incluso se deja aconsejar por su abuelo en lo que a hábitos alimenticios se refiere. De ahí que haya perdido peso. "Por primera vez en años tiene privacidad… Ha madurado mucho. De ahí que no quiera volver a España de momento y la idea es, después de vacaciones, retomar sus estudios y empezar en un nuevo empleo". De momento tiene contrato hasta junio para la Cumbre del Clima, aunque se celebró en diciembre.

Cóctel de noticias

Nuria Roca celebra su 52 cumpleaños en Nueva York con Juan del Val. Diez Minutos dedica su portada a una de las parejas más sólidas y divertidas del panorama nacional. La revista ofrece imágenes exclusivas de su periplo turístico, que ellos también han documentado en sus propias redes sociales.

Luismi Rodríguez se deja querer por una joven de pelo largo. Vemos en Semana una foto de "El chatarrero" en la plaza de toros de Las Ventas con una morena minifaldera a la que besa cariñoso y agarra de la mano con amor.

Inés Arrimadas también estrena amor, aunque el suyo venga de lejos. Diez Minutos muestra la foto en la que la que fuera aspirante a la presidencia del Gobierno de España besa a Guillermo Díaz, que fue su compañero en Ciudadanos.

Marta Luis de Noruega habla en Hola y Point de Veue de los preparativos de su boda con Durek Verret, el chamán al que la revista define como "guía espiritual". La princesa noruega, que se ha independizado de la familia real, asegura que fue muy difícil seguir su camino habiendo nacido en el seno de esta institución. Ahora está feliz y habla horas y horas con su prometido.

También habla horas y horas Shakira, que desde que rompió con Piqué (o viceversa) padece verborrea. Hola ha recogido algunas de sus declaraciones recientes en las que asegura, por enésima vez, que "a mí nadie me va a decir cómo tengo que rehacerme y renacer en este momento de sobrevivir o morir. Ni cómo tengo que ser sobria y elegante ante el dolor". Tiene toda la razón, pero se repite demasiado. Ahora la relacionan con Lucien Laviscount, uno de los actores de Emily in Paris, que además protagoniza su último vídeo.

Carlos Baute celebra su 50 cumpleaños con un posado familiar en Hola.

Luis Medina, de vacaciones con su novia y su madre. El hijo pequeño de Nati Abascal está a la espera de juicio por el caso de las mascarillas. Mientras, ha disfrutado de la Semana Santa sevillana con Clara Caruana, con la que lleva saliendo más de un año.

El hermano de Diana de Gales conmociona al Reino Unido con sus memorias. El conde Spencer acaba de publicar un relato en el que habla de los abusos que sufrió en el internado en el que estudió por parte de su director y de una empleada a la que define como una "pedófila voraz".