El inesperado encuentro de Belén Esteban y Al Pacino: "Gracias por tu cariño"

Si hay algo que le gusta a Belén Esteban es fotografiarse con famosos y compartir las instantáneas con sus seguidores de redes sociales: Miguel Ángel Silvestre, Rosalía, Maluma, Daddy Yankee, Álex González o Freddie Highmore son solo algunas de las 'victimas' de la princesa del pueblo.

Esta semana, la ex de Jesulín de Ubrique ha compartido una fotografía con uno de los actores más reconocidos a nivel internacional: Al Pacino. "Estar en familia disfrutando de una agradable cena y encontrarme por casualidad con el gran actor Al Pacino. He de decir que ha sido muy amable conmigo, además de ser muy simpático. ¡Agradecida por tus muestras de cariño! Momentos inolvidables", ha escrito junto a la fotografía que ha acompañado de hastags como "feliz de conocerte", "simpático", "top", "hollywood" o "El Padrino".

La publicación no ha tardado en llenarse de cientos de comentarios algunos criticando la actitud "friki" de Belén Esteban cuando se encuentra con algún famoso y otros que han celebrado la fotografía. Es el caso de sus antiguas compañeras de programa, María Patiño y Anabel Pantoja: "Yo aquí muero", escribió la sobrina de Isabel Pantoja mientras que la periodista le dedicaba un "amigaaaa".

Belén Esteban no ha desvelado el lugar exacto en el que fue realizada la fotografía, pero sí ha compartido con sus seguidores los días que ha pasado junto a su familia fuera de España: "Semana Santa en familia. Me voy a España con el corazón lleno de amor y de orgullo. Siempre te he enseñado a ser constante y sacrificarte por lo que quieres hacer, y lo has conseguido. Eres lo que más quiero en mi vida, nos sentimos muy orgullosos de ti", ha escrito la de Paracuellos, refiriéndose a su hija Andrea.