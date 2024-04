La entrevista de José María Almoguera y su mujer Paola Olmedo en la revista Semana ha removido los cimientos de la familia Campos. La última en reaccionar ha sido Alejandra Rubio, que no ha tardado en criticar lo "surrealista" de la situación en el plató de Así es la vida.

Almoguera, que culpa a su madre Carmen Borrego -tía de Alejandra- de su inminente divorcio de Paola, asegura que su tía no se merece en absoluto ese trato de su hijo, el mismo que hasta ahora no quería figurar en la prensa del corazón.

Alejandra no entiende "que hablen para cortar el tema cuando el tema se hubiera acabado en un par de semanas" ya que "estás abriendo un melón que de esto se va a hablar durante mucho tiempo y poniéndonos a todos en un compromiso". "Lo que no entiendo es su motivación, si los demás no tienen información, no tienen mucho que contar".

"Dinero fácil y rápido", asegura la colaboradora sobre la triste entrevista. Atrapada en una situación "surrealista" que le "parece demasiado", la hija de Terelu Campos asegura que no quiere saber "nada" del tema. Atrapada en su propia polémica por la relación que mantiene con Carlo Costanzia y los graves delitos que se imputan a los hermanos de éste, asegura que "no tiene nada que ver con mi forma de ser, lo quiero dejar muy claro, no lo comparto y no estoy orgullosa de esto".

Duras críticas, por tanto, a Almoguera en lo que parece un cisma familiar difícil de solucionar. "Carmen ha sido una buenísima madre, ha estado pendiente toda la vida, ha estado siempre, no se lo merece, me da mucha pena... no quiero ver el momento en el que vea esta entrevista", ha dicho defendiendo a su tía.

Alejandra ha confesado que "no está bien" hacer público estas cosas, ya que los problemas que haya en una familia se deben de quedar en casa y ha comentado que "lo que ha hecho es lo fácil, es dinero fácil".

Pero la joven también ha tenido que defender a su madre, Terelu Campos, a quien su primo también atacó en la larga entrevista de Semana. Almoguera aseguró que Terelu se había aprovechado del apellido Campos sin ni siquiera haber estudiado periodismo: "Mi madre lleva trabajando desde los 18 años, no le han regalado nada, se lo ha currado que flipas".

Precisamente en relación a Terelu, la colaboradora Makoke ha podido hablar con la madre de Alejandra Rubio y ha leído en directo el mensaje que le ha enviado: "Estoy devastada, no podría ni quería levantarme hoy de la cama, lo he hecho a la una de la tarde porque no quería leer la entrevista, qué decepción más grande".