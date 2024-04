Este jueves se vivió una de las noches más complicadas para Carmen Borrego tras su corto paso por Supervivientes. En su estancia en Honduras se anunció la separación de su hijo José María Almoguera y su mujer Paola Olmedo, una noticia de la que Carmen se enteraba en directo en el debate del domingo. Apenas unos días después de salir a la luz la noticia del divorcio, ya la expareja ofrecía este miércoles una entrevista en la que señalaban directamente a la hermana de Terelu como la culpable de la presión mediática a la que se han visto sometidos.

A su llegada este jueves al plató de Supervivientes, Carmen Borrego descubrió el contenido de la polémica entrevista y se mostró muy dolida con las palabras de su hijo aunque aseguró tener "la conciencia muy tranquila". Fue su hermana Terelu Campos, que regresaba a Mediaset tras la cancelación de Sálvame, la encargada de comunicarle la noticia a la superviviente: "No ha habido solo una portada de revista de la semana, ayer miércoles ocurrió algo, se produjo la portada de otra revista con cosas muy injustas, mentiras, manifestaciones dolorosas. (...) Ayer salió una nueva exclusiva de tu hijo José y su exmujer o su mujer, no sé lo que es".

"¿Y qué mentiras e injusticias?", preguntó Carmen. "Ellos justifican la entrevista como los motivos de su separación pero lo que dicen de los motivos de la separación son una mierda", continuó Terelu. Tras ver parte de las declaraciones, Carmen Borrego se mostró serena y sin ganas de entrar en polémicas con su hijo y su nuera: "Solo voy a responder a algo que me nace del corazón. Yo por él he hecho todo, mi conciencia la tengo absolutamente tranquila, seguiré estando aquí si él me necesita pero todo en la vida tiene un límite y creo que puede haber llegado hoy. No sé si él dormirá tranquilo. Yo sí".

Con la voz entrecortada, Carmen aseguró que lleva años "matándose como madre", "aguantando muchísimas coas que a lo mejor no tenía que haber aguantado" para que su hijo cometa esa injusticia con ella: "Los hijos son injustos y los que vienen con los hijos son más injustos todavía (...) No quiero arrepentirme de lo que voy a decir esta noche pero todo en la vida tiene un límite y mi conciencia como madre la tengo meridianamente clara. Me puedo morir en este instante que me moriré siendo la mejor madre".

Carmen Borrego y Terelu Campos

Fue entonces cuando Carmen anunció que la relación con su hijo, al menos por el momento, está acabada: "En la vida de mi hijo hay demasiadas cosas orquestadas (...) Fíjate si es difícil lo que te voy a decir que no tengo ni capacidad para llorar en este momento. Ahora mismo no tengo ganas de hablar con él", dijo, confirmando que ayudó a la pareja "con un dinero" que recibió de la exclusiva en la que anunciaba que iba a ser abuela. Portada de la que ahora se queja la pareja: "Ellos esperaban más, pero a mí se me dejó de hablar sin ningún motivo".

La noche concluyó con Terelu Campos asegurando que si viviese María Teresa Campos nada de esto habría ocurrido: "En plenas facultades de Teresa no hubiera tenido nadie cojones a hacerlo, en plenas facultades de Teresa aquí no faltaba ni gloria".