Los errores de Almeida en su boda con Teresa Urquijo: "Le puede salir muy caro"

Se acerca uno de los días más esperado no solo para el mundo de la prensa rosa, sino también para la política. Este sábado se celebra la boda de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad de Madrid, con Teresa Urquijo que reunirá en la capital a cabezas destacadas del Partido Popular así como a aristócratas y miembros de la realeza como los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía.

Una boda que lejos de optar por la discreción y la privacidad, tendrá su ceremonia en una de las calles más céntricas de Madrid, Serrano, por lo que se espera una gran afluencia de medios de comunicación y curiosos que no querrán perderse el gran día del alcalde. Sobre este tema han hablado durante la mañana del viernes en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, donde han puesto de manifiesto algunos de los errores que está cometiendo el político en todo lo relativo a su boda y que tarde o temprano "podrían pasarle factura".

"Parece que no aprenden y cuando uno se casa y tiene un cargo tan público, el perfil bajo es fundamental. En política todo se paga", ha señalado la periodista Beatriz Cortázar, añadiendo que casarse "en plena calle Serrano" no es la mejor opción: "El hecho de casarse en la calle Serrano, con la gente y los medios de comunicación, siempre hubiera sido mejor hacerlo en un sitio más retirado, una finca, más discreto. Estamos en una sociedad donde todo se mira con lupa y esto le pasará factura".

Para la subdirectora del espacio, Isabel González, no habrá problema mientras no se use "un solo euro del erario público", a lo que Federico Jiménez Losantos se ha referido recordando la boda del hijo de Aznar: "Aznar no gastó dinero público, eso lo pagaron ellos. Pero la boda fue letal para él, para la derecha española y para el Partido Popular". Para el locutor de esRadio, "el problema es presumir": "Un político no puede presumir de contactos".

Otro de los errores de Almeida ha sido invitar a don Juan Carlos y pretender que también acudiesen don Felipe y su familia: "No puedes invitar a Campechano. Ellos han querido que también fuera el Rey, la Reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía. No van por Campechano, que vive con una persona que ha sido la pesadilla de Zarzuela durante años".