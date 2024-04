José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo ya han dejado de ser solteros, al haberse casado durante la mañana de este sábado en la madrileña iglesia de San Francisco de Borja. Los aledaños, como era de esperar, estaban abarrotados de curiosos que no se querían perder la llegada de invitados.

Las medidas de seguridad eran grandes, y tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil lo tuvieron totalmente controlado, y pedían por favor la colaboración de la gente que allí se encontraban. No hubo ningún incidente y todo transcurrió como era de esperar.

Me llamó la atención el sonido de unas gaitas, y hasta que no descubrí de que se trataba, no paré. Una vez que la llegada de la novia se produjo, ya pude moverme con más facilidad. Justo en la esquina de la calle Serrano con Diego de León estaban Los Soplagaitas. Así me lo dijeron que se llamaban cuando les saludé.

"Somos de Sanabria, provincia de Zamora, hemos venido porque somos amigos del alcalde, no hemos podido acercarnos mas a la iglesia, pero hemos querido acompañarle con nuestra gaita y tambor. Estamos muy contentos, y lo estamos disfrutando mucho, después de la ceremonia regresamos a nuestro pueblo". Así me lo contaron. Una anécdota divertida , original, que no podía pasar desapercibida.

Por lo demás, puedo comentar los nervios del alcalde. Justo a las 12 en punto, mientras sonaban las campanas de la iglesia, llegaba la infanta doña Elena con sus hijos, Froilán y Victoria Federica, y 7 minutos más tarde, llegaba la novia. Muchos aplausos a los royal. Y a la salida, los novios, que han sido los primeros en aparecer, posaron para los medios, y se dieron un casto beso en la mejilla.

A continuación, don Juan Carlos rodeados de sus hijas las infantas y varios de sus nietos, doña Cristina con su hijo Juan Valentín. Gran ovación a Núñez Feijoo y para Isabel Díaz Ayuso que llegó a las 11:50 horas de la mañana.