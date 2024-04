Las declaraciones más impactantes de Rodolfo Sancho en el nuevo documental sobre su hijo

La muerte del médico colombiano Edwin Arrieta presuntamente a manos de Daniel Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, se convierte en un serie documental de cuatro capítulos que estrena HBO MAX bajo el título de El caso Sancho. Un true-crime que desgrana uno de los crímenes que más horas de televisión ha ocupado en los últimos meses y cuyo estreno coincide con el inicio del juicio contra el joven que está teniendo lugar esta semana en Tailandia.

El caso Sancho: Episodio cero, la primera entrega de las cuatro que compondrán la temporada, cuenta con el testimonio inédito de Rodolfo Sancho y trata de mostrar un relato completo de los hechos investigados, así como entrevistas exclusivas con responsables de la investigación.

En la presentación del mismo, los directores ya anunciaron que su objetivo era documentar todo el proceso, desde que se conocieron los hechos hasta el dictamen de la sentencia, teniendo en cuenta el dolor tremendo que este suceso ha provocado en familiares y amigos de los implicados.

Daniel Sancho en la reconstrucción de los hechos

"Es error, una trampa, no sabría decir"

Antes de repasar los casi ocho meses de investigación desde que produjo el trágico suceso, la serie documental sitúa al público en el presente y se traslada a Fuerteventura, donde reside Rodolfo Sancho para saber cómo está viviendo todo lo sucedido aquel fatídico 5 de agosto de 2023.

Actualmente asegura sentirse "bien y tranquilo", buscando "estabilidad" para no tener "grandes bajones ni grandes subidones" que pueda alterar su día a día y su trabajo. No obstante confiesa que fue "un shock" enterarse de la posible implicación de su hijo en la muerte del médico: "No cuadraba nada, todo era muy extraño. Al día siguiente me dejan hablar con él, cosa que es muy rara que le dejaran el teléfono. Mi hijo me llamó en estado de shock importante y me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de una forma trágica. La conversación no fue muy larga la verdad. Se lo dejaban y quitaban el móvil. Algo así, no fue larga (...) Sabía que estaba en Tailandia, me dijo que se iba a ir para practicar Muay Thai, a practicar cocina tailandesa y a hacer sus vídeos de cocina""

Cree que su hijo cayó en "un error", "una trampa" en su relación con el médico, pues asegura que no necesitaba dinero: "Yo sé que no le hacía falta dinero realmente. Lo que pasa que siempre un poco más de dinero pues viene bien si quieres hacer ciertas cosas como salir a cenar a sitios que te gustan. Pero sí obviamente eso es un error, una trampa, no sabría decir (...) Mucha gente tiene una relación que es tóxica. Lo que pasa que esto ha detonado en algo tremendo pero es que todo es un aprendizaje".

Sobre su primera visita a Tailandia después de la llamada de su hijo, recuerda que su primera reacción fue buscar "un equipo potente" que pudiese defender su inocencia y hablar con la embajada: "Lo empiezo a planear desde el primer momento, pero para eso antes tenía que ir allí. Sin las armas con las que luchas no tenía ningún sentido. Lo que intento primero es formar un equipo potente que me pueda ayudar con el caso. Y eso obviamente lleva un tiempo (...) Al final es un padre luchando por su hijo. Ese es el gran motor para no caer en la depresión, en la angustia. Siempre hay un poco de nervios pero iba más a la lucha que poseído por el nervio. Si yo estoy poseído por los nervios no soy funcional. No puedo ayudar, no puedo hacer lo que tengo que hacer".

En cuanto a la tensa relación con la prensa que ha tenido en los últimos meses, reconoce que el caso ha tenido tanto impacto porque Daniel es hijo de Rodolfo y nieto de Sancho Gracia: "Obviamente se monta más follón del debido por ese motivo, por ser mi hijo. Pero el otro problema es tan gran en ese momento que si te digo la verdad eso pasó a segundo plano. No he estado siguiendo yo la prensa ni nada porque no es mi interés ni donde tenía que ir mi energía".