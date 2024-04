Los reyes Felipe y Letizia, don Juan Carlos y la infanta Cristina, en el funeral de Fernando Gómez-Acebo

6 / 9

La Catedral Castrense de Madrid acogía a los familiares y amigos más cercanos para honrar su memoria apenas un mes después de su fallecimiento. Entre los asistentes, no faltaban María Zurita, acompañada de sus padres: Carlos Zurita y doña Margarita. Pero lo que sorprendía no era su asistencia, sino su apariencia. La prima de Felipe VI se mostraba con el semblante serio pero no era solo eso, sino que se ha modificado un rasgo: su nariz.