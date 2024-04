Los Campos rentabilizan sus disputas familiares: segunda entrega de la entrevista de José María y Paola

Semana lleva a portada a Carmen Borrego este miércoles con una frase que define a la perfección su estado anímico y quizá también su trayectoria vital: "Estoy dolida pero no hundida". Comparte espacio con su hijo José María y su ya no-nuera Paola, que miran a cámara desafiantes porque tienen más munición contra ella. En páginas interiores encontramos un refrito de las últimas declaraciones de Carmen Borrego por los diferentes programas de Telecinco por los que ha ido pasando desde que salió de de Supervivientes y descubrió que su hijo la había dilapidado en una entrevista.

Según esta publicación "fuentes muy cercanas a Carmen" aseguran que, aunque ella intenta mantener aparentar serenidad, "tiene el corazón roto en mil pedazos". "Perder a José María es de las peores cosas que le pudieran pasar. Es cierto que su relación nunca ha sido fácil y que siempre ha vivido con miedo a perderle… en el fondo de su corazón no pierde la esperanza de recuperar a su hijo y ese es el motivo de que se muestre comedida".

El fantasma del pasado. Asegura Semana que Borrego tiene miedo: "Cuando perdió la custodia de sus hijos fue terrible. Por suerte la recuperó, pero el miedo siempre ha estado ahí".

El origen del enfrentamiento

Lo novedoso de Semana radica en que han rescatado algunas de las declaraciones de José María y Paola realizadas el miércoles pasado que aclaran el porqué de sus enfados. Ellos no querían vender el anuncio de su embarazo. "Ya vimos lo que supuso vender nuestra boda", asegura Paola. Ya lo habían decidido cuando, de pronto, los famosos audios en los que Paola critica a la familia de su marido salen a la luz en Sálvame. "Intenté parar la noticia del embarazo diciéndole a mi madre que no lo hiciese, que no era el momento", lamenta Almogueira. "Por favor, no lo hagas", llegó a suplicarle. Pero la portada salió con la excusa de que el contrato ya estaba firmado.

"Nos lo propusieron, pero nos lo tomamos a broma. Ni siquiera lo valoramos", añade Paola. Pero Borrego no quiso hacerles caso. Jamás aprobaron que Carmen contase su embarazo. ¿Y quién se llevó la pasta? Ellos no. "Me gustaría decir que nosotros de lo único que hemos cobrado ha sido por vender nuestra boda. Ya está, nada más. Y que quede claro que la vendí yo, no ella", afirma categórico José María.

Almeida y su flamante esposa se estrenan en la portada de Hola

Hola dedica su portada a dos personajes ajenos al mundo del corazón que ojalá hayan llegado a él para quedarse. La boda de José Luis Martínez Almeida con Teresa Urquijo ha generado un interés enorme e incluso ha llegado a ser retransmitida por la televisión autonómica madrileña. Ingredientes no le faltan: él era el soltero de oro de la política española y ella una joven de rancio abolengo que no paró hasta que le conquistó. Y entre los ilustres invitados han estado nada menos que dos reyes (depuestos) y dos infantas.

Hola dedica su portada a la pareja saliendo del templo madrileño en el que tuvo lugar la celebración, la iglesia de San Francisco de Borja, y deja varios recuadros para retratar a las invitadas ilustres, que no han sido tantas pero sí de relumbrón: Sofía Palazuelo, futura duquesa de Alba, Vickyfede, Xandra Falcó o Carla Pereira. La revista también ha incluido la foto de familia en la que Juan Carlos I posa con las infantas Elena y Cristina y tres de sus nietos, y que, según Hola, organizó "en dos segundos".

La sorpresa aparece en las páginas 60 y 61, en las que encontramos una de las pocas fotos inéditas de esta celebración. En ella vemos a Almeida y a Teresa muy sonrientes, ya casados, entrelazando sus manos anilladas y compartiendo algún cuchicheo. Detrás, en los dos bancos presidenciales, vemos, en el de la izquierda (de la foto, pero en realidad es a la derecha del altar) a Aznar con Ana Botella, y en el de la derecha a Juan Carlos que mira atónito cómo los invitados reciben la Comunión. A su lado, la reina Sofía conversa con su hija Elena.

Irene Urdangarín vive en Camboya la mejor experiencia de su vida

Hola vuelve a disponer de imágenes exclusivas de Irene Urdangarín en Camboya, país al que viajó hace tres meses para vivir la que, según Hola, está siendo "la mejor experiencia de su vida". La joven trabaja en el país asiático como voluntaria de la ONG Sauce, que dirige monseñor Kike Figaredo, amigo de su familia. Este jesuíta español ha sido el encargado de guiarla por Camboya y hacer que Irene se haya integrado a la perfección con sus compañeros cooperantes.

Según Hola, Irene siente que "este viaje es lo mejor que le ha podido pasar y está feliz y encantada de esta experiencia que está superando con creces todas sus expectativas". En las imágenes, vemos a la hija de la infanta Cristina, que guarda gran parecido físico con su madre, vestida con pantalones cortos y camisetas de algodón mientras conversa con sus compañeros.

Aitana y Yatra, una relación de ida y vuelta

Diez Minutos ha vuelto a fotografiar a la pareja en actitud cariñosa, abriendo de nuevo el debate de si están juntos o no. Hace un mes la revista nos daba cuenta de la cita nocturna que habían tenido en casa de la cantante, en Madrid.

Ahora vemos a los dos artistas paseando por la capital agarrados de la mano, que es algo que no suelen hacer las exparejas. Las imágenes fueron tomadas el domingo 7 de abril, horas después de que comiesen con un grupo de amigos en un restaurante del centro. Tras su romántico paseo, terminaron la tarde en el chalet que tiene Aitana a las afueras de la capital.

Cóctel de noticias

Genoveva Casanova vuelve a la normalidad. Diez Minutos la ha retratado acudiendo a sus clases de yoga en un local en el centro de Madrid. Según la revista, ha pasado la Semana Santa en La Montilla, el cortijo que su exmarido tiene en Sevilla.

Máxima de Holanda prepara su "duelo histórico" con la reina Letizia. Hola calienta la visita oficial de los reyes de España a los Países Bajos el próximo 17 de abril. Aunque los medios hablen de duelo entre las dos soberanas, la realidad, recuerda Hola, es que Letizia y Máxima son grandes amigas.

Hola reúne a Cari Lapique, Caritina y "Minicari" en un reportaje en el que las tres generaciones de mujeres compiten en belleza y simpatía. La matriarca de esta familia merece muchos reportajes como este sólo por lo bien que trata siempre a la prensa.

Bradely Cooper y Gigi Hadid se comen a besos en Semana. La pareja lleva seis meses de discreta relación, y su diferencia de edad, 21 años, no es un inconveniente. Que se lo digan a Almeida.

También están cada día más enamorados Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís, que ya pasean su amor por las calles de Madrid vestidos como si fueran figurines.

Los reyes han presidido el funeral en Madrid por Fernando Gómez Acebo. Semana ha estado rápida publicando las imágenes de la ceremonia, celebrada el pasado lunes en la iglesia Castrense. A ella acudieron todos los miembros de la familia del rey, que se saludaron de manera cariñosa a la entrada del templo.