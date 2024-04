Publican la fotografía más polémica de Almeida y Teresa Urquijo: "Es un trato de privilegio"

Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, desgrana en su resumen de prensa de este miércoles el extenso reportaje que la revista Hola dedica a la boda de José Luis Mártínez-Almeida y Teresa Urquijo que tuvo lugar este fin de semana en Madrid. Entre las fotografías de la comentada (y multitudinaria) ceremonia celebrada en la Parroquia de San Francisco de Borja destaca una, publicada a dos páginas, la 60 y la 61 de la publicación: "Es una fotografía inédita, hasta ahora no se había visto", ha comentado la periodista durante la Crónica Rosa en la que también participaba su conductor, Federico Jiménez-Losantos, también acompañado de Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande.

En la citada imagen, a la que no tenemos acceso por motivos obvios, se puede ver al alcalde de Madrid y a su ya esposa, muy sonrientes, entrelazando sus manos anilladas y compartiendo cuchicheos. "Es preciosa la imagen. Se nota que hay amor", ha comentado Jiménez Losantos al ver la fotografía. Detrás de los novios, en los dos bancos presidenciales, vemos en el de la izquierda a Aznar con Ana Botella, y en el de la derecha a don de Juan Carlos que observa como los demás invitados reciben la Comunión. A su derecha, la reina emérita doña Sofía chala con su hija la infanta Elena.

Una imagen que ha desatado la polémica entre los contertulios de la mesa de la Crónica Rosa al percatarse de que podría haber habido "algún trato de privilegio" hacia la revista Hola. "Llevamos días viendo y rebuscando entre las cientos de imágenes de agencias y fotógrafos que dejó el día y esa no estaba. La ha tenido que ceder alguien del entorno cercano a la pareja, porque además es una fotografía muy bien hecha", argumentó Daniel Carande.

Para Jiménez Losantos, más allá de lo tierna o bonita que sea la imagen, no es de recibo que solo un medio tenga acceso a material inédito del día de la boda de alcalde de Madrid: "No puede dar fotos suyas a una revista. A todas o a ninguna. Si por algo se caracterizan las tres grandes revistas de este país (Semana, Diez MInutos y Hola), y a diferencia de otros países, es que todo lo hacen desde el respeto. No hay amarillismo, es prensa rosa".

Al director del matinal de esRadio le parece "mal" si ha existido esa cesión de imágenes: "Me parece mal ese trato de privilegio. Y que no le eche la culpa a la novia, como en lo de la invitación a don Juan Carlos, al que hay que pedirle cuentas es a él".

Sobre el motivo por el que Hola no ha utilizado esa imagen para ilustrar la portada, Isabel González lo tiene claro: "Es una forma de proteger la fotografía, guardar su exclusividad y que no sea utilizada por otros medios. No es la primera vez que se hace".