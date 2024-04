Marta Fernández y su marido Jaime Martínez-Bordiú han recuperado uno de los locales con más solera de Madrid. "Las Bridas", en una de las calles más elegantes de la capital, José Abascal. El poder de convocatoria del matrimonio es difícil de superar, y en breve volverán a convocar, porque tienen en mente seguir abriendo otros en poco tiempo.

El primero de todos, "Truhan", que ya tiene unos años, y como me comentaba la propia Marta, va como un tiro. Al matrimonio no les puede ir mejor, no solo en los negocios, sino en su vida personal, Se casaron hace 3 años, después de una década de mantener una relación totalmente estable, y así se mantienen.

El tándem que han formado no puede ser mejor. Marta le ha dado a Jaime una paz, que él mismo lo reconoce, y ella está encantada. Apoya a su mujer en todos los proyectos. " Este local no solo es para copas, también se puede a venir a almorzar, y a cenar, la cocina va a estar abierta todo el día" Me comentó Bordiú.

Un gran número de amigos acudieron a la cita como el Cholo Simeone, y su mejer Carla Pereira, Mar Flores, Nicole Kimpel, la novia de Antonio Banderas, Sandra García-San Juan y su marido, los creadores de la Starlite. "Hemos abierto una oficina en este mismo edificio de 1000 metros cuadrados, y estamos encantados". Hubertus de Hohenlohe, hace unos días se celebró el funeral por su madre la princesa Ira de Füstenberg, llegó con Tomás Terry, allí coincidió con su prima Flavia, Carmen Lomana y su hermana María José, Juan Peña y Marta su pareja, David Summers, Paloma Segrelles, Macarena Gómez, Juaco Güel con su novia Blanca Suelves, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, el doctor Villamor entre otros muchos invitados, que no quisieron perderse la divertida fiesta, en la que todos terminamos bailando incluidos los camareros.