El peligro que corren sin saberlo Terelu Campos y Carmen Borrego: "Se les ha ido de las manos"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha tratado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Emilia Landaluce todos los temas de la actualidad social dl momento. Incluyendo la inminente entrevista en De Viernes a Carmen Borrego, que responderá a la sangrante entrevista de su hijo -que la culpa de su divorcio- junto a Terelu Campos.

La presencia de su hermana ha sido una condición exigida por Carmen Borrego a De Viernes, algo que impulsó a pensar a la periodista Isabel González que la primera ejercerá el papel de "poli buena" y la segunda de "poli mala". La razón, el texto publicado por Terelu sobre José María Almoguera en el que se muestra mucho más dura que Carmen Borrego: "No se te ocurre nombrarme nunca más. No es una amenaza, es un buen consejo", afirmó en su columna en la revista Lecturas. Carmen Borrego, por su parte, ha defendido a su hijo pese al tremendo ataque asegurando que "no va a vender" a su hijo, explicó la subdirectora de Es la mañana de Federico.

"Empiezas con eso y acabas como Amador y Rosa Benito", opinó la periodista Beatriz Cortázar en esRadio. "Es muy peligroso. Exageras un poco una historia, pero se te va de las manos y esta se les ha ido. Son pocos en esa familia como para estar así. Pero si hay que facturar entonces hay que separar las cosas. Se mezclan muchas cosas".

Federico Jiménez Losantos señaló que "esta gente es analógica, se ha hecho famosa en lo analógico y no en lo digital. Ahora es imposible controlar. Otro caso que sirve de ejemplo es Isabel Preysler, que siempre controló a la prensa pero ha pasado el tiempo y hay mucho medios y redes, y hay algunos que son incontrolables", dijo sobre las redes sociales y ciertos formatos. "Es absurdo, nadie puede controlar la información y el que cree que puede controlar está equivocado".