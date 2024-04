El escritor y colaborador de El Hormiguero, Juan del Val, ha contestado al presentador Jorge Javier Vázquez, que en uno de sus arrebatos a favor del Gobierno se quiso significar, por enésima vez, defendiendo esta vez el millonario fichaje de David Broncano por casi 30 millones de dinero público patrocinado por el Ejecutivo de Sánchez.

Juan del Val ha confirmado las tremendas presiones de Moncloa para fichar a Broncano y competir con El Hormiguero, un programa que en ocasiones y de la mano de su presentador, Pablo Motos, se ha mostrado crítico con Pedro Sánchez. "No solo me creo que haya movimientos en Moncloa para hacer daño a El Hormiguero, sino que tengo pruebas", ha afirmado en una columna en el diario El Mundo.

Del Val está contestando a otro escrito de Jorge Javier, publicado en la revista Lecturas, que se mojó por el presidente asegurando que éste no había tenido nada que ver en el polémico fichaje para desgastar a Motos. "Sí, Jorge, en Moncloa no gusta El Hormiguero y en Moncloa se hace todo lo posible por acabar con Pablo. Lo sé yo, lo saben en Moncloa y lo sabes tú, aunque no te quieras enterar".

"Tú dices que no te las crees, que es inverosímil que desde Moncloa se levante un teléfono para contratar en la televisión pública un programa con el único objetivo de restar audiencia a El Hormiguero. Dices que son 'numeritos' de Pablo Motos. Allá tú con lo que te crees o con lo que no te quieres creer, estoy seguro de que hay más de lo segundo. Que se consiga hacer daño a Pablo Motos es otra cosa, pero que se está intentando desde Moncloa es un hecho", ha escrito Juan del Val.

El escritor, que agradece a Jorge Javier Vázquez que hablase bien —sin nada a cambio— de su primera novela en Sálvame, califica al catalán de amigo. Pero se ha mostrado muy crítico con su afán de significarse políticamente a favor de aquellas personas que le rechazan. "Terminas tu artículo temiendo que se te acuse de que te lo ha ordenado escribir Pedro Sánchez. A mí me consta que no es así, aunque lo triste es que ni siquiera sea necesario. Me da pena ese servilismo con el poder de alguien con tanto talento como tú. Qué masoquismo el tuyo. Hiciste teatro de una manera brillante y te tacharon de intruso, ¿qué hace el de Sálvame en el 'mundo de la cultura’?".

Sutilmente, Juan del Val recuerda a Jorge Javier que su programa Cuentos Chinos ya fracasó en su enfrentamiento con El Hormiguero, durando apenas unos días del pasado septiembre. "Ya veremos qué pasa en septiembre, porque la libertad de la gente con el mando a distancia da alegrías y disgustos, como tú sabes mejor que nadie".