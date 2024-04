La Familia Real se ha volcado con la reina Sofía después de su traspiés de salud. La tarde del jueves, los reyes Felipe y Letizia volvieron a demostrarlo visitando de nuevo la Clínica Rober para visitar a la madre del monarca, ingresada a los 85 años.

Sofía ingresó el pasado martes por una infección del tracto urinario. Todo sucedió tras el funeral de Fernando Gómez-Acebo, que proporcionó una casi inaudita imagen de unidad tras la marcha del rey Juan Carlos a Emiratos Árabes.

Muy sonrientes, los monarcas llegaron con el mismo estilismo con el que han acudido esta mañana al acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2023, en el Edificio Miller, en Las Palmas de Gran Canaria. Aunque a su llegada no hicieron declaraciones, a la salida sí.

La reina Letizia, que se dejó ver muy feliz tras visitar a Doña Sofía, se encontraba en el asiento del copiloto atendiendo a las palabras del rey y saludaba muy amablemente a la prensa que cubre la noticia desde hace días.

El rey Felipe ha fue, sin embargo, quien desveló que su madre se encuentra "muy bien" y se ha limitado a expresar "lo mismo que ayer", asegurando que la emérita tiene "muchas ganas de salir".

Eso sí, del alta hospitalaria no ha podido hablar con exactitud, ya que ha confesado que no sabe cuándo lo recibirá: "No lo sé exactamente, con calma", dijo, y al ser preguntado por las visitas que podría recibir en las próximas horas, el monarca ha desvelado que no sabe si se acercarán más familiares: "No lo sé".