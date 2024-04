Isabel Pantoja arrasa en el WiZink entre grandes gestos a Madrid

Sin lugar a dudas Isabel Pantoja es mucha Pantoja. Su valía profesional es indiscutible, y cuando sale al escenario, se lo come entero. La última vez que actuó en Madrid fue en marzo del 2020, cuando ya teníamos la pandemia encima. Hay que decir que la tonadillera está magnifica, y a pesar de sus problemas a nivel personal, cuando actúa se viene arriba y desde el momento que aparece, su público fiel se vuelca con ella. "Ay, ay, ay, Pantoja es lo que hay": Nunca falta ese grito cariñoso.

En esta ocasión ha hecho un recorrido de sus éxitos a lo largo de sus 50 años de carrera profesional. Con una puntualidad impecable apareció ante el público que no paraba de ovacionarla, gritando lo guapa que estaba, y lo agradeció durante las 2 horas y media que duró el concierto. El WiZink Center estaba prácticamente lleno, exceptuando localidades de pista. Lo que sí estaba totalmente abarrotado era el resto, no había ni un solo asiento vacío en las gradas. Hizo un cambio de vestido, todos bastante bonitos. El primero en tonos malva, con una gran capa y cola, con el que estaba realmente guapa. El pelo tirante, luciendo su melena reforzada con un gran postizo. No hubo ningún fallo de sonido, la orquesta estuvo impresionante y la voz la mantiene como el primer día.

Isabel Pantoja en concierto | Cordon Pres

Empezó haciendo un repaso de temas de sus comienzos. Canciones para recordar, así fueron sus palabras de presentación. A continuación, un guiño a Madrid: interpretó su famoso chotis de "El Señorito", y solamente con sus primeros acordes, el público se rindió. Las primeras filas de sus fans más fieles con globos no paraban de gritar y vitorear a su estrella. Temas de siempre como "Donde el corazón me lleve", "Carmen Amaya", "Caballo de rejoneo", y guiño también a Sevilla. y su feria, cantando sevillanas.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando hizo un inciso para presentar a la cantante Naiara y contó cuando confesó en una entrevista que su mayor ilusión seria cantar con Isabel Pantoja. Se puso al habla con ella, y su sueño lo ha podido conseguir. La recibió con un gran abrazo y beso, y la joven artista tuvo unas cariñosas palabras de agradecimiento. "Esto se lo contaré a mis hijos, y nietos, por lo importante que es para mí". Acto seguido apareció Anabel Pantoja, su sobrina, que ha creado una coreografía para las dos cantantes a la vez mientras interpretaban "El Garlochí". Bailaron y el estadio en ese momento temblaba por tanta ovación.

También hizo repaso de boleros clásicos como "Dos Gardenias" o "Sí tu me dices ven". Recordó a su gran amigo Juan Gabriel e interpretó el tema que compuso a la Virgen del Rocío en otro de los grandes momentos de la actuación. Después tocó repaso de grandes éxitos, como "Se me enamora el alma, Marinero de Luces", y varios temas más, y así se despidió, entre grandes aplausos que no tenían fin. Una vez más Isabel Pantoja ha demostrado que sigue siendo la número uno en su género.