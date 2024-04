Isabel Pantoja celebró la noche de este sábado en el Wizink Center de Madrid un multitudinario concierto para festejar su 50º aniversario encima de los escenarios. Entre los muchos famosos que asistieron se pudo ver a Terelu Campos, que tuvo unas palabras para la tonadillera minutos antes de comenzar el show.

"Sí he echado de menos que Isabel me diera el pésame por mi madre. Yo no he tenido ningún mensaje. Yo no lo pude hacer por la suya, porque yo no puedo acceder a Isabel, pero Isabel sí puede acceder a mí fácilmente", aseguró ante las cámaras de los medios de comunicación.

La colaboradora de televisión confesó que tiene conocimiento de que "Isabel apreciaba mucho a mi madre", por lo que no entiende que no le diera el pésame y "si lo ha hecho, no me ha llegado. Y me gustaría saber si lo ha hecho saberlo, sí que me gustaría saberlo".

Pero... ¿fue solamente el pésame lo que echó de menos Terelu? Recordemos que la semana en la que María Teresa Campos falleció, la tonadillera se encontraba en Madrid debido a su entrevista para el programa de televisión El Hormiguero.

A pesar de que fueron muchos los rostros conocidos que acudieron al tanatorio de la recordada presentadora de televisión, la artista decidió no asistir y, por lo que ha comentado Terelu, tampoco escribió un mensaje ni hizo una llamada a ninguna de las hijas.