Pilar Rubio zanja los dos grandes rumores con Sergio Ramos y habla de Victoria Federica en 'El Desafío'

Pilar Rubio acudió al acto en Madrid donde presentó su nueva línea de bañadores. "Es la quinta línea que hago con Selmark y estoy feliz porque siguen confiando en mí y en mis ideas. Es una sinergia maravillosa", contó con una sonrisa. "Lo más importante es que las mujeres se sientan cómodas en verano para ponerse un traje de baño. A veces nos da miedo el verano porque no estás preparada, pero con esto quiero que te sientas así", dijo.

La inspiración, "las islas más exóticas del planeta Tierra". Pero más allá de ello, lo importante es "que hagamos que la mujer se sienta bien en la naturaleza, cojamos todo lo bueno de ella y materializarlo en un traje de baño en paz y sintonía. Si no podemos ir a las islas, al menos entender la paz y la tranquilidad que puede dar un momento de vacaciones".

Y precisamente sobre las vacaciones, o sobre la ausencia de las mismas, Pilar Rubio se resigna, pero feliz de tener trabajo y vida familiar. "No sé cuándo voy a tener vacaciones, no me lo imagino y no pienso en ello". La presentadora se las arregla, en todo caso y pese a tener marido y cuatro hijos, asegurando que lo fundamental es "ponerse de acuerdo en fechas y horario, que es complicado. Como los niños están de vacaciones... depende de si quieres más comodidad o aventura. Lo importante es ir cambiando".

Pilar y Sergio han tenido que afrontar en tiempos recientes abundantes rumores de separación que no se han materializado. Informaciones que la presentadora ve con escepticismo. "Sois vosotros los que decís esas cosas. Tampoco puedo estar todo el rato entrando en ese bucle", dijo. Pero también puntualizó que "a veces vemos cosas y es como si fuera una telenovela, no va con mi vida porque mi vida es completamente distinta. No sé de quién estarán hablando porque de mí no es... "

Pilar Rubio y Carlos Pérez Gimeno | Archivo



Además de El Desafío, su labor en El Hormiguero y el reality de Discovery que se graba en inglés, Pilar Rubio prepara un nuevo proyecto. "Estamos preparando un nuevo formato que va a salir en breve. Ya os comentaré en breve. Lo organizo sacando tiempo de donde no hay", dijo, tratando de permanecer callada.

Como también lo permaneció cuando los periodistas sacaron a colación si Sergio Ramos va a fichar por un equipo de Estados Unidos. "¿En serio EEUU? Ostras, primera noticia que tengo. Me gustaría saber donde voy a ir el año que viene. Igual no tengo que irme muy lejos. Creo que organizándose uno puede...", ironizó con humor.

La conversación acabó con Pilar tratando de echar balones fuera sobre su convivencia en El Desafío con dos figuras tan esquivas como Victoria Federica y Genoveva Casanova. "No quiero hablar de nadie, no puedo meterme en esas cosas. Pero es maravillosa". Lo mismo de Genoveva: "Es maravillosa no puedo decir más porque estamos grabando y no puedo adelantar, pero es maravillosa. Una persona con una sensibilidad y una luz especial".