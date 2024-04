Bigote Arrocet vuelve a la carga contra las Campos: "Teresa echó de la casa a su nieto"

Edmundo Arrocet reaparece en la portada de la revista Diez Minutos, en esa ocasión para hablar sobre la guerra de Carmen Borrego con su hijo José Marí Almoguera. Dice el humorista chileno que la relación entre madre e hijo nunca fue buena y que, durante su noviazgo con María Teresa Campos y el tiempo que vivió en la casa familiar, fue testigo de muchos desencuentros: "Carmen no soportaba a la novia de su hijo que vivía con él".

Desvela también que la relación de la fallecida Teresa Campos con su nieta tampoco fue fácil pese a que Carmen Borrego asegura que su madre decía que era "el hombre de su vida": "María Teresa echó de su casa a su nieto", desvela, sacando a la luz nuevos trapos sucios de la familia Campos y añade: "José María se enfadó con su abuela, pero sabía que la culpa no era de ella". Enfrentamiento similar al que tuvo con su tía Terelu, a la que según Bigote "destrozó" un coche: "Terelu tenía un Mini y su sobrino se lo destrozó".

Aprovecha para criticar el paso de Carmen Borrego por Supervivientes, señalando que como concursante "no vale un duro": "No hizo ni una prueba. Iba a meter follón, ella no es tonta". Y se despide advirtiendo a las hermanas de que aún no ha contado "ni el 10%" de lo que sabe de ellas: "Sé todo sobre ellas, sus pifias... No he contado ni el diez por ciento".

Irene Urdangarín, enamorada de otro Borbón

Pareja sorpresa la que encontramos este miércoles en la portada de la revista Hola: Irene Urdangarín y Juan Urquijo, ilusionados. La hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín ha descubierto en amor con el hermano de Teresa Urquijo, la mujer de José Luis Martínez Almeida. La publicación da todos los datos sobre este joven de 25 año al que Irene conoce desde niño, aunque su reencuentro definitivo se produjo el pasado verano en un plan que organizó su prima Victoria Federica.

El hermano de Teresa Urquijo es ingeniero agrónomo, estudió en Reino Unido y es, al igual que su pareja, descendiente de Alfonso XII. Es por tanto, nieto de Teresa de Borbón Dos Socilias, prima del rey emérito.

Dice Hola que fue un flechazo: comenzaron por una amistad especial que no tardó en derivar en relación sentimental.

Rodolfo Sancho rompe su silencio

La revista Semana lleva en su portada uno de los temas más relevantes de los últimos días: el juicio que está teniendo lugar en Tailandia contra Daniel Sancho por su presunta implicación en la muerte del médico colombiano Edwin Arrieta. Su padre, el actor Rodolfo Sancho, poco amigo de dar declaraciones a la prensa, ha roto su silencio de meses confesando que se quedó "en shock" cuando recibió la llamada de su hijo para explicarle lo que estaba ocurriendo.

Por el momento, tanto Rodolfo como su expareja y madre de Daniel, Silvia Bronchalo, continúan en Tailandia a la espera de la resolución del caso y acompañando a su hijo en este momento tan complicado para la familia.

Cóctel de noticias

Otra ración de Campos en Diez Minutos: En esta ocasión es Terelu la que ha hecho público su enfado con Isabel Pantoja. Y lo ha hecho en el concierto que la tonadillera ofreció el pasado sábado en Madrid. Según la presentadora, Pantoja no la llamó cuando María Teresa Campos falleció: "No me dio el pésame por mi madre".

Dani Alves y Joana Sanz tratan de reconducir su relación. El futbolista condenado por agresión sexual salió de la cárcel tras pagan una cuantiosa fianza y ahora se da una segunda oportunidad con la modelo.

Ana Cristina Portillo, la hermana pequeña de las hijas de Bertín Osborne, se casa con Santiago Camacho. Desvela en la revista Hola todos los secretos sobre el futuro enlace.