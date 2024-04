El origen del enfrentamiento de Terelu Campos y su sobrino: un coche siniestrado

La última entrevista de Bigote Arrocet en la revista Diez Minutos ha sacado a la luz capítulos hasta ahora desconocidos de las hermanas Campos que explicarían la guerra que actualmente libran contra José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. Según el humorista chileno, las disputas entre madre e hijo eran habituales, principalmente por el rechazo de Carmen a las novias de su hijo llegando incluso a provocar que Teresa Campos echase de su casa a su nieto: "Teresita no quería echarle, pero Carmen le calentó tanto la cabeza que al final le echaron con su novia (...) Estuvo un tiempo enfadado con ella pero sabía que no era su culpa, sino de su madre".

"Teresa hizo una casa pegada a la suya para su hija Carmen. Anda que no se gastó dinero Teresa en acondicionar aquello", ha recordado Federico Jiménez Losantos durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico en la que también han participado Verónica Caso, Paloma Barrientos y Carlos Pérez Gimeno. "Cuando este muchacho se echa novia, no le gusta a mamá y de ahí el conflicto. Eso habla mucho de la cortina de hierro que hay entre esa madre y ese hijo. Tú estás encandilado con una chica, has encontrado una casa gratis estupenda y de pronto la pesadez de mamá hace que te desalojen".

Para la periodista Paloma Barrientos, las hermanas "han abierto un melón tremendo" del que ahora se aprovechan otros como Bigote Arrocet: "De Bigote hay determinadas historias que no me gustan. De cómo trató a Teresa y cómo se marchó. Pero sí que es cierto que hay cosas que cuenta que son verdad. Tanto Carmen como Terelu han abierto un melón tremendo del que no solo se aprovechan ellas".

Aún más críticos se han mostrado con la actitud revanchista de Terelu contra su sobrino, en un tema que, a priori, no le concierne: "No solamente hace una entrevista sino que las hermanas se convierten en un dúo y van contra el chaval. Teresa hizo absolutamente todo por sus hijas pero que estas hijas han vivido situaciones muy malas y complicadas, y, efectivamente, Bigote ha vivido muchas de ellas", ha señalado Barrientos que a pesar de creer las palabras de Bigote, considera que se equivoca al meter a la fallecida presentadora "en estas historias".

Según el chileno, esta actitud de Terelu podría estar relacionada con el destrozo de un coche por parte de su sobrino: "Es una faena que el coche se lo dejes a tu sobrino y que se estampe", ha dicho Pérez Gimeno sobre las palabras de Bigote en la citada publicación: "Ella tenía un coche, un Mini, y su sobrino se lo destrozó". Terelu nunca habría olvidado este incidente y este sería el motivo por el que ha aprovecha la situación para criticar públicamente a su sobrino.