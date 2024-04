Anuncian sorpresas en el testamento de Silvia Tortosa: "Se va a saber en quién confiaba"

El pasado 23 de marzo, Silvia Tortosa fallecía a los 77 años de edad a causa de un cáncer. Desde ese momento, han salido a la luz detalles sobre cómo fueron sus dramáticos últimos meses de vida tras descubrir que su marido, Carlos Cánovas, llevaba años manteniendo una relación la actriz Marina Lozano, compañera de Silvia en la serie Centro Médico.

Sus sospechas comenzaron cuando se percató de que su marido había encargado dos ramos de flores para el día de los enamorados: uno pequeño para ella y otro más voluminoso para su supuesta amante. Tras este descubrimiento contrató los servicios de un detective privado que solo tardó dos días en recopilar pruebas de la traición.

Hasta ahora se había contado que después de conocer los datos del informe de la agencia de detectives, Silvia Tortosa habría dado un plazo de días a su marido para abandonar el domicilio conyugal, pues junto a ellos también vivía la madre de este, y habría cambiado el testamento, dejando fuera al productor. Sin embargo ahora surge un nuevo testimonio que cambia por completo la historia y que anuncia "sorpresas" en la apertura de las últimas voluntades de la actriz.

"La pareja no estaba rota"

Uno de los grandes amigos de Silvia Tortosa, José Manuel Parada, visitó esta semana el programa TardeAR para contar cómo vivió el entorno cercano de la actriz sus últimos días de vida, así como su ruptura con el productor después de más de 20 años juntos. Según el presentador, la relación entre Silvia y su marido nunca se rompió, "aunque ya no era como antes": "Ella fue muy feliz con Carlos Cánovas. La pareja no estaba rota, aunque ya no era como antes, ya no tenía esas efervescencia de los inicios".

A Parada le parece "injusto" el trato que se le está dando al empresario por parte de familiares y amigos de la fallecida: "Me parece muy injusto que se esté hablando de que uno son los buenos y otros son los malos. Parece que Silvia era la buena, buenísima y Carlos el malo, malísimo, pues no. Ni los unos son tan buenos ni los otros son tan malos".

En referencia al testamento de Silvia, y sobre si realmente ocurrió ese cambio al descubrir la infidelidad de su marido, José Manuel Parada asegura que la apertura "aclarará muchas cosas" y cerrará muchas bocas: "Lo cambió antes de saber lo de la infidelidad, pero esto se va a saber muy pronto, en seis o siete días. Silvia no tenía padre, no tenía madre, no tenía hermanos, no tenía familia realmente. Su familia éramos sus amigos. Cuando se abra se va a saber la verdad y en quién confiaba Silvia. Ella toda la vida dijo: ‘No os hagáis ilusiones, que no os vais a quedar nada de lo mío’. Ella siempre tuvo adoración por las Hermanitas de los pobres, pasó muchos años con ellas", dijo, deslizando que el patrimonio irá destinado a la orden religiosa.