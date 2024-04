Primera reacción de la madre de Juan Urquijo a su relación con Irene Urdangarín

Irene Urdangarín está viviendo, a sus 18 años, su primer gran amor. Tal y como ha revelado la revista ¡Hola! en su portada, la hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín mantiene una relación sentimental con su pariente lejano Juan Urquijo, nieto de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma -prima hermana del Rey Juan Carlos- y hermano de Teresa Urquijo, que recientemente protagonizó la gran boda de la temporada con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Los jóvenes se conocieron en verano de 2023 gracias a un plan organizado por Victoria Federica, el flechazo fue instantáneo y lo que comenzó como una amistad especial poco a poco se convirtió -tras la estancia de Irene en Madrid en otoño para sacarse el carnet de conducir- en una ilusionante relación sentimental que la incipiente pareja sobrelleva a pesar de la distancia, ya que Irene está haciendo un voluntariado en Camboya.

Al parecer, las respectivas familias estarían al tanto de este noviazgo y estarían encantados, aunque por el momento ni la familia del rey Felipe VI ni los parientes de Juan Urquijo -de 25 años- se han manifestado públicamente sobre su relación.

Sin embargo, a veces los gestos dicen más que las palabras y en esta ocasión este dicho se cumple con la que en un futuro podría convertirse en la suegra de Irene, Beatriz Moreno de Borbón-Dos Sicilias. La madre de Juan ha reaparecido este jueves ante las cámaras y, aunque ha evitado confirmar la historia de amor entre su hijo y la nieta del Rey Juan Carlos, su sonrisa ante las preguntas deja entrever que está feliz con esta relación.

Irene está "agobiadísima"

Así lo asegura este jueves El Confidencial según palabras del propio entorno de la familia Urdangarín. Confirman que Irene y Juan son amigos desde la infancia y fue "en las pasadas Navidades" cuando se reencontraron y dieron un paso adelante en su relación. Sin embargo, evitan hablar de "enamoramiento o noviazgo": "Son muy jóvenes, es algo muy, muy incipiente, y ya se verá qué pasa, aunque ella está centrada en estos momentos en su voluntariado".

Pruebas de que lo suyo no más allá de una relación ‘especial’ es que Juan Urquijo no ha ido a visitar a Irene durante su voluntariado en Camboya: "No podemos hablar de enamoramiento porque, si Juan estuviera tan enamorado como dicen, si fuera una relación de verdad, habría ido a Camboya a ver a Irene y no ha sido así, ni será así".