Suri Cruise, la niña más perseguida y fotografiada por los paparazzis, cumple 18 años

Tal y como publicó TMZ tras la demanda de divorcio, Cruise quería que su hija se uniera a la Sea Organization, una rama de la Cienciología en la que los niños son enviados a aprender una disciplina parecida a la militar. Viven juntos y no se les permite casarse con nadie que no pertenezca a la organización, no creen en la medicina y reciben los tratamientos que se consideren oportunos.