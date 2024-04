Sale a la luz el vídeo policial en casa de William Levy tras la llamada de su mujer: "Esto no es un delito"

La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez se ha convertido en un auténtico culebrón en el que su hija de 14 años, Kailey, se está llevando la peor parte. El reconocido actor de telenovelas confirmó el pasado 10 de abril que han decidido separarse definitivamente tras pasar varias crisis durante sus 20 años de relación.

Su hijo mayor, Christopher (18), se quedó en la casa familiar que compartían en Miami, mientras que la menor se trasladó a un apartamento con su madre sin notificárselo al padre. Recientemente salió a la luz un vídeo de la conversación que Levy mantuvo en marzo con el 911 mostrando su preocupación por el paradero de la adolescente.

"He intentado hablar con mi hija pero no puedo. He tratado de darle tiempo pero nada cambia, las cosas no avanzan", se escucha en la conversación. La Policía, sin embargo, no puede darle una solución ya que no existe un acuerdo formal por la custodia de Kailey.

A raíz de esta llamada, la revista People ha tenido acceso a un informe policial que especifica que entre 2023 y 2024 las autoridades locales de Miami han tenido que acudir hasta en cuatro ocasiones al domicilio del actor por diferentes situaciones calificadas como "altercados domésticos".

Una de las llamadas la realizó la propia Elizabeth el pasado 2 de marzo y el vídeo de la intervención policial ha salido a la luz. En las imágenes publicadas por Univisión se ve a la actriz y modelo acompañada de su hija en la puerta de la mansión de Miami explicando que la joven quería entrar en casa para recoger ropa, pero que al ver a una mujer en el interior, su padre se apresuró a echarla.

También se escucha a Levy gritar que le dejen tranquilo a lo que su hija contesta: "No, eres tú el que nos tiene que dejar tranquilas". Mientras un agente entra en el domicilio, Elizabeth le explica a su compañero la situación familiar y pide que echen a la mujer porque "esta es mi casa y la de mis hijos". "¿Puedes entrar conmigo para saber quién es?", le pide al policía, que responde que no tiene intención de hacerlo al entender que no hay ningún tipo de peligro. Durante la charla, reconoce que no había avisado a William de que se presentarían en la casa "porque le tengo bloqueado", además de acusarle de estar bajo el efecto de sustancias.

La familia Levy

Tras más de media hora en el interior con Levy, el agente sale de la casa y explica que no hay nadie, mientras la adolescente jura haber visto a una mujer y su madre asegura tener "fotos de ropa de mujer". "Pero eso no es un delito", contesta el policía, que añade que él también tiene derecho a estar en su casa, no solo ella. Tras varios minutos de charla en los que Elizabeth explica la tensa situación familiar, los agentes deciden acompañan a la joven para recoger su ropa.

El cruce de reproches constante desde hace meses. Elizabeth Gutiérrez asegura que su marido la echó de casa por infidelidades y solo le dejó el coche, sin preocuparse por la manutención de su hija. Según su versión, además de haber vivido situaciones de violencia doméstica, el acoso telefónico es habitual, pero ha descartado pedir una orden de alejamiento por miedo a manchar la reputación de su marido y ponerse a su hijo mayor en contra.