La ruptura de Chenoa y David Bisbal en el año 2004 sigue siendo, 20 años después, una de las más comentadas y recordadas del panorama de la crónica social. Hasta el punto que este mismo fin de semana el colaborador Aurelio Manzano desveló un detalle nuevo del sonado adiós.

El programa Fiesta de Telecinco ha descubierto a la mujer que terminó con aquella relación. Y esta no es Elena Tablada, la siguiente relación del cantante.

Manzano lo explicó así: "Siempre se ha dicho que había sido Elena Tablada, pero yo te puedo asegurar y lo sé porque la misma Laura me llamó en ese momento y me dijo: 'hay una mujer que está con David', y ella misma me reveló quién era esa mujer".

El colaborador de Fiesta aseguró que "La mujer no es famosa. La mujer que estaba en las quinielas en ese momento para Chenoa era una bailarina venezolana que estaba con David en ese momento en su gira, no era Elena Tablada, la preocupación de Chenoa era la bailarina".

Una información que certifica que, efectivamente, el almeriense engañó a Chenoa, si bien con otra mujer. El matrimonio de éste con Elena Tablada, en todo caso, no acabaría en muy buenos términos. Ambos tuvieron una hija, Ella, que ha sido motivo de no pocas disputas por su presencia o no en las redes sociales del artista.