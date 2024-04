Juan Avellaneda recuerda su relación con Màxim Huerta: "Fue mi primera pareja"

Juan Avellaneda concedió una entrevista para el podcast 'La mala reputación' de Vanitatis en el que contó algunas de las cuestiones más personales de su vida, como que se está sometiendo a diferentes pruebas médicas a causa de varios bultos en los testículos, años después de haber superado un cáncer testicular.

Avellaneda explicó que llevaba algún tiempo sintiendo dolores y con su historial clínico, no tardó en hacerse chequeos para comprobar que no se trate de una posible recaída en su enfermedad: "Estamos de pruebas médicas. Quedan cosas por hacer pero me han dicho que está todo bien", aseguró.

Consciente de la preocupación que existe en torno a su estado, Nieves Álvarez, una de sus mejores amigas, dio la última hora del diseñador en el desfile de Pronovias en la Bridal Week de Barcelona. "Juan y yo somos hermanos y está estupendo. Es un luchador y sobre todo es un trabajador incansable, y vamos, he estado hace dos días con él y está muy bien. Es un todoterreno", apuntó con una sonrisa, dejando entrever que los resultados de las últimas pruebas a las que se ha sometido han sido positivos.

Durante la charla también habló de su discreta historia de amor con Màxim Huerta que apenas duró un año y medio. Pese a que en un primer momento trató de esquivar la pregunta, finalmente admitió que el ex ministro de Cultura es alguien a quien tuvo "mucho cariño y mucho aprecio". "Fue mi primera pareja", reveló para confirmar la relación. Sin querer entrar en demasiados detalles sobre su breve noviazgo, Avellaneda confesó que la ruptura fue amigable, aunque sí reconoció que actualmente no tienen trato.

El diseñador se casó en 2022 con Sergio Corbera, su pareja desde hace más de una década. Cobera se dedica a la gestión de muebles de lujo en el ensanche de Barcelona y nunca acompaña a su marido a los eventos públicos, ya que prefiere mantenerse lejos de los focos y de la repercusión mediática.