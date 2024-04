El chileno Bigote Arrocet planifica lo que parece su venganza definitiva con las Campos, que ahora afrontan su más cruda guerra interna por culpa del divorcio de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. En medio del drama se alzó la figura del cómico, que desveló en una entrevista en Diez Minutos una serie de secretos familiares que han contribuido al drama.

Bigote se halla ahora mismo calentando su entrevista en De Viernes prevista para dentro de unos días. Asegura que le quedan todavía cosas por decir porque "Teresita me contaba todo, todo ¿Les queda claro?". Es más, sobre Carmen Borrego, protagonista de la polémica, asegura que "es una persona muy inteligente y astuta y tiene una boquilla que te puedes morir. Ella está por encima del planeta".

En el fondo, tal y como se aseguró en la crónica rosa, lo que se desprende es que la relación entre Bigote y María Teresa terminó porque no se pudieron llevar a cabo los planes de ella, casarse con Bigote, por culpa de la intervención de las hijas, Carmen y Terelu. Y esa es la razón de que el chileno dispare ahora con crudeza, y verosimilitud, a las dos hermanas. "Es evidente: él rompe porque no se casa", dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio.

La primera entrevista de Bigote | Diez Minutos

El humorista ha desvelado, efectivamente, que ella le propuso casarse con él para que cuando él falleciese se le quedara una buena pensión, pero, sin embargo, esto no sentó bien a su familia: "No veas la que se armó". Además, ha confesado a De Viernes que "ella ya tenía problemas económicos porque esa casa era una casa que gastaba mucho, pero yo nunca tuve interés para nada", dijo acusando a las hijas de ser las que tenían intereses económicos.

Bigote asegura para el programa que se emitirá esta semana, donde apunta con claridad a las hijas, que "yo he visto llorar a Teresa por ellas (...) Teresita me decía a mí: 'Para querer a estas niñitas, hay que ser su madre’", decía Teresa Campos ahora por boca del chileno. La periodista Beatriz Cortázar apostó en esRadio que este tipo de declaraciones no son precisamente falsas: "No todo lo que dice son mentiras. Su ruptura con Teresa fue abrupta y ella lo pasó muy mal, se merecía una despedida. Allá su conciencia, y creo que era cobardía, puro miedo a enfrentarse. Pero estuvieron juntos seis años y estaba encerrado en casa, apenas hicieron tres viajes", explica dando credibilidad a sus vivencias en esa casa.

Todo indica, por tanto, que las declaraciones de Almoguera asegurando que Borrego, su propia madre, acabó con su matrimonio y antes incluso provocó que María Teresa le echase de su casa, está motivada por otra injerencia de las hermanas en su vida: su no-boda con la ahora fallecida periodista.