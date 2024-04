Tenso cara a cara entre Sonia Ferrer y Amor Romeira por la Ley trans

Amor Romeira es a día de hoy una de las mujeres transexuales más conocidas de la televisión española. Desde que saltara a la fama en 2005 gracias a su participación en Gran Hermano 7, es habitual verla colaborando en programas de Telecinco, especialmente en sus espacios de corazón y realities. Sin embargo, tal y como ella misma ha confesado, ser mujer trans nunca le había traído tantos problemas como hasta ahora. "Nunca había recibido tanta transfobia como la que recibo en 2024", declaró, y culpa directamente a Sonia Ferrer del odio que le transmiten en las redes sociales.

Uno de sus enfrentamientos más fuertes se produjo el pasado mes de septiembre a propósito de la Ley trans, y tras aquello, la canaria abandonó las redes por las críticas constantes que recibía. Así las cosas, las dos se han reencontrado en el programa Cuatro al día, donde quedó claro que sus posturas son totalmente contrarias, ya que Ferrer considera que las mujeres trans no son mujeres.

"Ejerces una violencia contra el colectivo y contra mí personalmente. Te tenía mucha admiración cuando era pequeña y me sentía identificada contigo y con tu belleza. Quería ser como tú pero ahora que soy adulta no quiero ser como tú", dijo en su cara a cara. Para Sonia, "es un debate muy complicado porque para mí se ha legislado para que esté atada de pies y manos y se me pueda sancionar por decir que nadie nace en un cuerpo equivocado", declaró.

La presentadora, que negó sentir rechazo por las personas trans, apuntó: "Es más, me hubiese gustado que hubiesen tenido el apoyo necesario para que personas como tú, que han llegado a hacer un cambio de sexo, no necesitasen medicación de por vida y de mutilarse. Creo que hay un cáncer en esta sociedad que son los estereotipos sexistas y los roles de género".

El uso de la ley trans: "Me parece un escándalo"

Por último, respecto al uso actual que se está haciendo de la Ley trans, Sonia Ferrer apuntó: "Antes ya había una ley trans que regulaba esto y solo necesitabas un certificado médico pasando por una valoración psicológica que confirmase que había ese malestar. Sin embargo, ahora ser mujer es un sentimiento y vemos a muchos hombres que ni cambian de nombre ni de aspecto pero se consideran mujeres. Esto me parece un escándalo", aseguró, además de criticar las hormonaciones en menores de edad y las reasignaciones de género sin pasar por un proceso de ayuda psicológica.

"Tú te has aumentado el pecho y nadie dice que te hayas hecho un desgarro muscular en las mamas" Todo mi amor a @AmorRomeira pic.twitter.com/gG4L8jMqWe — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) April 22, 2024

En el caso personal de Amor, cuando era joven sintió que "necesitaba una vagina para ser feliz (...) Nadie puede decirle a mis otras hermanas que no son mujeres". Para la canaria, lo más doloroso es que Sonia se refiriera a la reasignación de género como "mutilación del cuerpo". En este sentido, lo comparó con la operación de aumento de pecho de Ferrer, a la que nadie dice que se hizo "un desgarro muscular en las mamas".