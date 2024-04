El cariñoso mensaje de Paula Echevarría a David Bustamante

Paula Echevarría y su marido Miguel Torres asistieron a los premios Laureus del deporte. La actriz escogió un vestido rojo y no podía estar más guapa, mientras el futbolista -como casi todos los asistentes masculinos, optó por el clásico esmoquin.

La pareja posó en el photocall y cuando a Paula le preguntaron por el que fuera su marido, David Bustamante, en Tu cara me suena, donde interpretó a Nino Bravo, su respuesta no pasó desaparecida. "Siempre he dicho que es uno de los mejores cantantes de España y lo seguiré diciendo", dijo rotunda.

Por su parte, Miguel comentó que la deportista de la familia era Paula, que "entrena más que yo". Están felices y no tienen, según parece, que firmar ningún papel a corto plazo. "¿Habrá más matrimonio que tener un hIjo en común? Nuestro hijo está muy bien, le encanta jugar con coches, tractores, y la bicicleta. Lo normal a su edad"; comentó.