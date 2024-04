La insólita reclamación de Iñaki Urdangarín: "Ya no formo parte de esto"

Iñaki Urdangarín protagoniza la portada de la revista Semana con unas palabras exclusivas sorprendentes por inusuales y por su contenido. El exmarido de la infanta Cristina, poco dado a hablar con los medios de comunicación, en esta ocasión ha querido hacer algo parecido a una declaración con petición incluida.

Este insólito hecho ocurrió hace unos días, cuando el que fuera duque de Palma se acercó a los reporteros que se le siguen y les comunicó sus intenciones: "Estoy divorciado y ya no tengo ninguna condena. Quiero ser una persona normal, con una vida normal y disfrutar de mis hijos y de mi libertad". Al parecer, Urdangarín busca ahora una vida alejada de los medios y centrada en su nueva vida.

Y añadió: "No quiere que me fotografíen ni que me pregunten. Quiero ser una persona anónima. Ya no tengo que dar explicaciones de nada. Ya no formo parte de eso. Quiero ser una persona normal y disfrutar de mi vida. Quiero tener una vida tranquila". Unas declaraciones cuanto menos sorprendentes teniendo en cuenta que todavía no ha devuelto el dinero, que ha pertenecido a la Familia Real y que su boda se retransmitió en TVE.

La citada publicación recuerda que el exyerno de Juan Carlos I terminó de forma oficial su condena por malversación, fraude, delitos fiscales, prevaricación y tráfico de influencias en el caso Noos el pasado 9 de abril. Una fecha que para él pretende ser la que marque el antes y el después de su vida.