Luis Miguel celebra su 54 cumpleaños con Paloma Cuevas y fotos exclusivas en 'Hola'

Hola lleva a portada una de las pocas fotos "oficiales" de Paloma Cuevas y Luis Miguel en las que vemos a la pareja como tal. Porque todo suelen ser robados en los que los dos caminan juntos entrando en un coche o en un hotel casi como fugitivos.

Ahora Hola presume de contar con dos imágenes, tomadas en una fiesta privada en la que el cantante celebró su cumpleaños. Ella, luciendo un vestido largo de color aguamarina y brillantes de su propia colección para Rosa Clará; él con esmoquin impecable y pajarita. Se miran sonrientes y enamorados, no demasiado quemados por los filtros.

Añade la revista que durante la celebración, una de las muchas que ha tenido durante el fin de semana, se comportaron como una pareja más, sin importarles ser el centro de todas las miradas, llamando la atención, ella por su elegancia y él por su atractivo y carisma. Luis Miguel está haciendo una de las giras más exitosas de la historia y tiene razones suficientes para ser feliz.

Almoguera hace la mudanza

Dicen los psicólogos que entre las situaciones más estresantes figuran los divorcios y las mudanzas. El hijo de Carmen Borrego está sufriéndolas a la vez y Diez Minutos da cuenta de ello en su portada, en la que vemos a José María Almoguera con su bebé en brazos en el que, quizá, sea uno de los peores momentos de su vida.

La revista ha captado el instante en el que Almoguera, después de anunciar su separación de Paola Olmedo, abandona la casa en la que se ha refugiado las últimas semanas. Es la residencia de una amiga, de la que saca cajas y el colchón de la cuna de su hijo.

Según la publicación, el nieto de Teresa Campos ha alquilado un piso en el centro de Madrid por el que va a pagar unos 1.300 euros mensuales (precio / zona). Dice Diez Minutos que Paola y él todavía no han firmado el divorcio pero que sí han alcanzado un acuerdo sobre la custodia de su hijo, que cumple un año el próximo 4 de junio.

Urdangarín quiere emular a Agustín Pantoja

Iñaki Urdangarín protagoniza la portada de Semana con unas palabras exclusivas bastante sorprendentes. Por inusuales y por su contenido. El exmarido de la infanta Cristina no suele hablar con los medios, pero en esta ocasión ha querido hacer algo parecido a una declaración con petición incluida.

Antes, Semana nos recuerda que el exyerno de Juan Carlos I terminó de forma oficial su condena por malversación, fraude, delitos fiscales, prevaricación y tráfico de influencias en el caso Noos el pasado 9 de abril. Una fecha que para él pretende ser la que marque el antes y el después de su vida.

Hace unos días, el que fuera Duque de Palma se acercó a los reporteros que le siguen y les explicó sus intenciones: "Estoy divorciado y ya no tengo ninguna condena. Quiero ser una persona normal, con una vida normal y disfrutar de mis hijos y de mi libertad". Es decir, quiere ser como Agustín Pantoja, al que el Tribunal Supremo reconoció el derecho de ser anónimo a pesar de su pasado como cantante.

Y añadió: "No quiere que me fotografíen ni que me pregunten. Quiero ser una persona anónima. Ya no tengo que dar explicaciones de nada. Ya no formo parte de eso. Quiero ser una persona normal y disfrutar de mi vida. Quiero tener una vida tranquila". Unas declaraciones bastante sorprendentes, teniendo en cuenta que todavía no ha devuelto el dinero y que su boda se retransmitió por la Primera cadena de Televisión Española.

Cóctel de noticias

Cristina Blanco pierde una pierna. La exvidente y madre del actor Miguel Ángel Muñoz es portada de Semana, revista en la que leemos que hace cinco meses sufrió la amputación de su extremidad inferior izquierda por problemas de salud. Ahora vive en una residencia madrileña en la que la ha ingresado su hijo para que reciba todos los cuidados necesarios.

El hijo de Camilo Sesto reaparece como Sheila Blanes muy demacrado. Semana publica varias imágenes del joven, sumido en una espiral de autodestrucción desde que falleció su padre. Con los labios mal pintados y las piernas llenas de heridas, Camilín apenas sale de casa y sólo deja entrar al jardinero. Tiene vetada la entrada a su madre, Lourdes Ornelas, que, a pesar de ello, viaja varios kilómetros cada vez que puede para intentar verle.

Michu habla en Semana de la interrupción voluntaria del embarazo a la que se ha sometido. La exnovia del hijo de Ortega Cano explica que ha tomado la decisión debido a un problema de salud: "O un hermano para mi hija Rocío o que se quedara sola".

Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu consolidan su relación. La princesa monegasca pasea con su novio escritor por las calles de París en las páginas de Hola sin haber comunicado el cese de su convivencia con su ex y padre de su hijo. No lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora.

Los Trapote celebran una capea en su finca sevillana con Vickyfede y Fran Rivera como protagonistas. La pareja acaba de recibir una de las mejores noticias: el empresario ha sido absuelto de delito fiscal por 40 millones de euros, leemos en Hola.

Gisela presenta en Hola a su hijo Indiana, fruto de un embarazo complicada y de varios tratamientos de fertilidad. La cantante está pletórica: "Me cuesta cantarle porque me emociono".

Mini-Rafa, el centro de todas las miradas en la cancha. El hijo de Rafa Nadal se ha convertido en la auténtica estrella de los partidos, a los que le lleva su madre, Mery Perelló. Su tía Maribel o la actriz Carolina Cerezuela, casada con el entrenador Carlos Moyá, se derriten con las cucamonas del pequeño y lo vemos en Hola.

Elisabeth Gutiérrez habla para Hola USA de su separación de William Levy y contradice con sus declaraciones los últimos vídeos publicados en los medios de Miami. "Es una excelente persona y un tipo con un corazón enorme", leemos. Sin embargo la Policía ha tenido que intervenir en varias ocasiones para evitar altercados mayores.

Sin noticias del testamento de Silvia Tortosa. Aunque se creía que una de las revistas de los miércoles lo iban a publicar, al final no ha sido así. La única información que tenemos al respecto viene de José Manuel Parada, que ha escrito un misterioso mensaje en Instagram: "Se acabaron las especulaciones en torno al testamento de mi querida Silvia Tortosa. Su voluntad ha sido repartir sus bienes en cuatro partes. Las hermanitas de los pobres que siempre nombraba se llevan la peor parte".