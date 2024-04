Manuel Díaz 'El Cordobés' preocupa hablando del estado de salud de su madre

La imagen de Manuel Benítez y Manuel Díaz El Cordobés haciendo las paces reconociéndose como padre e hijo ha sido una de las más demoradas y esperadas de los últimos tiempos. Ahora, y tras unos meses apartados de los medios, Manuel Díaz ha querido aprovechar el pregón de las fiestas de mayo de Córdoba para volver a sacar el tema.

El hijo de El Cordobés, Manuel Díaz, recordó los tiempos en los que se le comparaba con su padre, torero consagrado, y cómo aspiraba a encontrarse con él, cosa que ya ha ocurrido. Aunque era un chavalillo que solo soñaba con la grandeza de enfrentarse a un toro en medio de aquel albero, la gente me comparaba con el mayor de los toreros, con el ídolo, el más famoso del mundo entero. Para vosotros, vuestro héroe. Para mí, solamente mi padre".

Entre el público estaba su padre, que aplaudió las palabras de su hijo visiblemente conmovido. "Símbolo de una época, de un tiempo, de unas condiciones de vida muy duras, Manuel Benítez constituye en sí mismo un ejemplo extraordinario que explica una época reciente de nuestra sociedad"."El cordobés más ilustre, más famoso y que ha llevado el nombre de Córdoba por los cinco continentes es Manuel Benítez. Es mi padre", añadió.

También quiso hablar de la época en la que estuvieron distanciados, reconociendo que esa circunstancia le ha ayudado a ser la persona que es hoy en día, quitándole hierro a un tema delicado: "Yo le tengo que agradecer tanto a este hombre, a este ser humano, me ha dado tanto, pero me ha dado quitándome, que es lo más bonito de la vida, y ahora me lo están devolviendo. Entonces yo eso lo he tenido dentro siempre". Recordaba cómo tenía como único objetivo el estar a su lado y conocerle de primera mano: "Es mi héroe, mi ídolo, a quien me quiero parecer, como quiero ser. Y quiero que me cuenten de él, que me hablen de él, porque me apasiona él. Porque no me importa otra cosa en el mundo nada más que estar a su lado. No quiero más nada".

Al terminar el pregón, y tras anunciar que su madre atraviesa ahora mismo un bache de salud, bromeaba diciendo que "tengo la boca más seca que cuando me declaré a Virginia". "Se me ha puesto un poquito malita, ¿no? Y la tengo en casa, la estoy cuidando y en ese momento llega uno y hace así, dice: mecachis en la mar. El tiempo, el tiempo que siempre es el mismo y que no se puede cambiar. Pero yo digo al tiempo muchas veces: si yo me pudiese quitar algo mío y dártelo a ti para ganar tiempo, yo te daría un brazo y una pierna para mi madre y el otro brazo y otra pierna para mi padre", ha indicado el diestro, emocionando a todo el público presente".

Manuel Díaz 'El Cordobés' animó a los allí presentes a cantar con él la canción 'Soy cordobés' dedicándosela a su padre. Bajó al patio de butacas y se reencontró con él, fundiéndose en un entrañable abrazo celebrado por todos.