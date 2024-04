Abandono en 'Masterchef' tras una fuerte discusión con Jordi Cruz : "Ahí tienes la puerta"

Las polémicas se acumulan en la nueva temporada de Masterchef: a su controvertido casting y a las reveladoras palabras de Blanca Romero sobre su paso por el Celebrity, se suma ahora el abandono voluntario de una de sus concursantes, Tamara. La rusa ya había avisado en ediciones anteriores que no estaba disfrutando de la experiencia, que "estaría mejor" en su casa que en el programa y que no tiene intención de dedicarse a la cocina tras su salida del talent.

Estas palabras enfadaron al jurado, especialmente a Jordi Cruz, quien despachó sin miramientos a la aspirante cuando esta anunció su decisión de dejar el programa justo antes de la prueba eliminatorio de la que, además, ella se había librado en la prueba anterior.

"Ni loca montaría un restaurante. Es un trabajo muy duro. Tengo una familia y eso vale más que dejarme la vida en un restaurante. Otro negocio relacionado con la hostelería, sí", dijo, envalentonando aún más al chef: "Si estuvieras hablando conmigo, estarías saliendo por la puerta. Me ofende lo que estás diciendo". "¿Entonces que haces aquí?", se preguntó Pepe Rodríguez, a lo que ella contestó: "Vivir la experiencia".

La concursante justificó su decisión de abandonar asegurando que "no está cómoda" en el programa y prefiere dejar su sitio a otros que lo merezcan más: "Mis compañeros, muchos, se lo merecen más y no me veo en la final, así que me voy. No me siento a gusto (…) No estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, en tensión, con presión (…) Entiendo que es un programas y todos tomamos una decisión y esta es la mía", añadió la rusa. Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna. Solo te diría: 'Muy bien. Chao'", intervino Jordi Cruz, trando de cortar la situación y poner fin al concurso de Tamara.

"Le has quitado la oportunidad a otra gente", acusó el chef, ante lo que Tamara se defendió: "Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien (…) Perdonadme, pero es más importante estar bien yo, que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo", concluyó la aspirante, antes de abandonar definitivamente las cocinas: "Su delantal. Ahí está la puerta", dijo Jordi antes de seguir con la última prueba: "Continuamos. Aquí no ha pasado absolutamente nada".