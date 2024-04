Andrea Levy habla de su relación tóxica con Nacho Vegas: "El amor en ese momento era perjudicial"

Andrea Levy se ha abierto como nunca para habla de su relación con Nacho Vegas, que comenzó en 2017 y tuvo sus ideas y venidas. Su noviazgo acaparó rápidamente los titulares por el fuerte contraste ideológico entre la entonces Vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y el cantautor de izquierdas. Lo que comenzó como una amistad unida por los gustos musicales dio paso a una relación sentimental que Andrea ha reconocido ahora que no era sana.

En su libro La utilidad de todo este dolor (La esfera de los libros), Levy cuenta en primera persona cómo ha convivido con la fibromialgia y cómo afectó a su vida personal su adicción a los antidepresivos mientras su pareja era adicto a las drogas. Tal y como cuenta en el libro y ha declarado en el podcast ‘La mala reputación’, "añadido a todo lo que me pasaba profesionalmente, estaba el añadido de cuidar a otra persona que me necesita".

"Era un desgaste y lo dificultaba todo muchísimo más. No me podía despistar ni un solo día para que Nacho estuviera bien. La gente me decía lo bien que estaba conmigo pero llegó un momento en que, para salvarle a él, necesitaba salvarme a mí", declara. Aquella espiral de adicciones les llevó a separarse por el bien de los dos y para sanar. "Un día le dije ‘tengo que salir de aquí porque sino nos caemos los dos’. Ahora tenemos una relación magnífica y hablamos casi a diario porque yo estoy bien (...) Hay un amor que después de una relación de pareja se puede convertir en un amor mucho más profundo", asegura.

En este sentido, Levy califica su amor por Nacho Vegas en ese momento como "perjudicial". "El amor en es momento era perjudicial. Le quería incondicionalmente haciéndome daño. Él se hacía daño y me lo hacía a mí. Ahora la relación es mucho más sana", reconoce. En su libro habla abiertamente de su relación tóxica y asegura que no lo hace por frivolizar sino para "hacer una reflexión sobre el dolor": "El dolor que sientes cuando no puedes ayudar a alguien, cuando amar a alguien te duele mucho a ti. Me desvivo por una persona pero no vivo".

Andrea Levy, que en la actualidad es concejal-Presidenta de la Junta Municipal del distrito de Retiro, está visiblemente recuperada y encontró el amor junto a Emilio Froján, un empresario gallego dedicado al mundo de las motos. Se trata de un perfil muy distinto al que Levy estaba acostumbrada, pues sus anteriores parejas siempre han estado relacionadas con el mundo de la cultura: desde el citado Nacho Vegas, hasta Manuel Jabois, Pepe Gallardón o Rodrigo Sorogoyen.

Froján en cambio, está centrado en su trabajo como empresario. Además es muy activo en redes sociales donde trata de transmitir su pasión por las motos. Levy y Froján se conocieron en un foro de empresarios hace meses y el flechazo fue instantáneo. Allí intercambiaron sus contactos y comenzaron a verse asiduamente.