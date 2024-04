Belén Esteban ha presentado un año más los productos que llevan su nombre, "Los sabores de la Esteban". Visiblemente más delgada, pero con mucha energía, ha estado respondiendo a todas las preguntas ante los medios. "Podéis preguntarme lo que queráis, no tengo ningún problema. Como podréis ver, estoy mucho más delgada y más guapa, todavía tengo que perder unos cuantos, kilos. Ya estoy en 65 y quiero quedarme en 62. Me encuentro muy bien", contó.

En el transcurso de su intervención comentó que sigue volcada con su empresa, y que a pesar de la subida del aceite de oliva, sus precios han bajado. Las cosas no están fáciles, pero sobre los que piensen que la Esteban ya está acabada, lo siente mucho por ellos. Y es que Belén tiene trabajo por delante y muchos proyectos.

"Tengo ganas de volver a televisión. Lo que pasó en el programa de Televisión Española fue, como se suele decir, una mala pata, pero las cosas son así. Ahora esa señora que no me quiso está en la calle, y yo le deseo que encuentre pronto trabajo. También quiero aclarar que en el concierto de Isabel Pantoja lo pasé muy bien, y que lo que se dijo de mí, que si estaba de aquella manera, es totalmente falso. Me levanté y me acerqué al escenario porque me dijeron que Isabel iba a cantar una canción que a mi madre le gusta mucho, y me hacía ilusión. Y como soy muy amiga de Anabel, salí de las últimas, una vez terminada la actuación, que fue buenísima".

Belén lo tiene claro: "Me da igual lo que puedan decir de mí, hasta a los que me critican los tengo cariño". Y así despidió. Una vez terminado presentó a un grupo de flamenquito, que le han compuesto un tema de su gazpacho.