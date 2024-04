El entorno de Paola Olmedo sospecha de su doble vida: "Hay otro hombre"

Nuevos cambios en la vida de Paola Olmedo. Después de anunciar su separación de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, debido a los problemas familiares que arrastraban desde hacía meses, y tener que buscar nueva casa al no renovar el contrato con su anterior casero, ahora la argentina podría estar viéndose con otra persona.

La incendia entrevista que concedió la pareja desató los rumores sobre un posible montaje del matrimonio debido a sus problemas económicos. De hecho, las propias Carmen Borrego y Terelu Campos mostraron su desconfianza y apuntaron a que el pareja podría no haber roto y que en realidad estarían dejando pasar el tiempo para vender una reconciliación.

Las semanas pasan y lo cierto es que José María Almoguera y Paola Olmedo cada vez están más distanciados. Después de su portada en Semana la pareja continuó quedando para compartir paseos con el hijo que tienen en común, así como para cuidar al perro que comparten. Sin embargo estos encuentros han ido disminuyendo hasta el punto de que actualmente apenas tienen relación.

Este jueves en el programa TardeAR apuntaron a que la ruptura "no tiene marcha atrás". Aunque el nieto de María Teresa Campos habría tratado de tener un acercamiento con Paola "todo habría sido en vano". Aunque su relación es cordial, por el bien de su hijo, la argentina no se plantea "en ningún caso" volver con su todavía marido. De hecho, apuntan a la existencia de una nueva persona en la vida de Paola de la cual sería conocedor José María Almoguera, pues es "una persona cercana a ellos", apuntan desde el espacio de Telecinco.

"Sus amigos están sospechando que Paola Olmedo tiene una nueva ilusión, una doble vida. Que tiene otro hombre. Paola viaja mucho últimamente. Hace muchas escapadas de fin de semana. Unas salidas que los amigos no entienden muy bien, porque va sola, en teoría, y creen que se está yendo con una nueva ilusión que podía no ser tan nueva", aseguraron en el programa de Ana Rosa Quintana.

"El círculo de José María y Paola me dice que por el que comportamiento que está teniendo Paola con Jose empiezan a sospechar que podría tener una nueva ilusión o un nuevo apoyo. Lo que me dicen es que este nuevo apoyo no sería tan nuevo porque conoce muy bien Paola y José María y que se estaría convirtiendo en su paño de lágrimas y alegrías. Y, sí, también le gustan las motos. Esto a José María al cien por cien no le va a sorprender", añadieron, sobre esta nueva ilusión de la esteticista.

Aunque por el momento Paola no se ha dejado ver con este nuevo hombre, sigue inmersa en cambiar radicalmente su vida: se acaba de cambiar de domicilio junto a sus tres hijos, dos de una relación anterior, y José María Almoguera ha seguido sus pasos, estrenando un nuevo piso en centro de Madrid, en Puerta de Toledo, por el que pagará 1.300 euros al mes y que compartirá con otros compañeros.