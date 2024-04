Las apasionadas imágenes de Marta Riesco y Cristian Suescun en una discoteca

Marta Riesco y Cristian Suescun fueron sorprendidos besándose apasionadamente en una discoteca el pasado sábado. La periodista y el hermano de Sofía Suescun coincidieron en una fiesta en Talavera de la Reina (Toledo) cuando, ajenos a las miradas, comenzaron a bailar muy juntos y dedicarse múltiples muestras de cariño, tal y como muestran los vídeos que circulan por las redes sociales.

Ya el domingo, Marta reconoció ser consciente de que habían sido grabados a lo largo de la noche pero no le dio importancia: "Me lo pasé muy, muy bien. No hace falta que me mandéis más vídeos, ya lo he visto". Sin embargo, parece que su relación con Cristian. "Siento mucho desrromantizar este momento pero fue fruto del buenrollismo de anoche. Sólo eso", aclaró. Por parte de Cristian no ha habido declaraciones, lo que deja claro que la noche fue divertida y sin compromiso.

🤦🏼‍♀️Os imaginabais está dupla?. Marta Riesco (ex de Antonio David Flores y Cristian Suescon , (el hermano de Sofía Suescon liados).🤣🫣 pic.twitter.com/ddSuSBCxF8 — Carito (@770carito) April 28, 2024

Marta Riesco es una mujer renovada que ha pasado página tras una etapa complicada en la que perdió su trabajo y rompió con Antonio David Flores. Hace tiempo declaró que está "súper soltera", pero también con "muchísimas ganas de enamorarme". "Tengo mogollón de citas y he quedado con un par de pibitos que me gustan bastante. Me gusta mucho uno que desfila hoy, Mike el de Gran Hermano. Hemos quedado aquí para vernos, sí, sí", reveló el pasado mes de febrero, descubriendo que se vio durante una temporada con el atractivo italiano de la última edición de GH VIP, Michael Terlizzi.

Para ella Antonio David es agua pasada y le ha borrado completamente de su vida, aunque no dudó en hacerle un reproche ante las cámaras: "Ya no le echo nada de menos, nada, nada nada. Nada de menos, nada, pero me hubiera gustado que mandase un mensaje respecto al juicio. Bueno, supongo que al final en la vida te das cuenta de que no todo el mundo es como tú".