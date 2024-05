Ana Pastor, una VIP más en el partido de Nadal tras su encerrona sobre el feminismo

La Caja Mágica acoge estos días el torneo Mutua Madrid Open donde se citan numerosos rostros conocidos de nuestro país para disfrutar del mejor tenis. El miércoles se disputó el encuentro de octavos de final entre Rafael Nadal y Jiří Lehečka que culminó con la victoria del checo y el adiós del manacorí ante un público que se movía entre la euforia y la tristeza por despedir a la gran leyenda del tenis español.

Los palcos VIP de la pista ‘Manolo Santana’ estaban ocupados por personalidades del mundo de la política como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida, acompañado de su mujer Teresa Urquijo. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, y su mujer Carla Pereyra, el torero Gonzalo Caballero o la periodista Ana Pastor tampoco se perdieron el encuentro.

Ana Pastor, en el palco junto a Diego Simeone y Carla Pereyra, entre otros

La presentadora de la Sexta acudió sin su marido Antonio García Ferreras, probablemente más pendiente del partido de Champions League entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid que se disputó a la misma hora. Pastor vio jugar a Nadal pero curiosamente no se ha visto que asistiera al partido femenino que se jugó justo antes, donde la imagen era la de unos palcos completamente vacíos.

Su presencia llama la atención después de su última entrevista al manacorí para el programa El Objetivo, donde le abordó con una de las polémicas que más han acompañado al tenista fuera de las pistas: su justificación a que los tenistas masculinos cobren más que las femeninas. Para hablar de feminismo, Pastor acusó a Nadal de estar "incómodo" a pesar de que no había muestra de ello. La entrevistadora preguntó por la inversión en el mundo del deporte: "¿Inversión? La misma. La misma que con los hombres. ¿Oportunidades? Las mismas. ¿Sueldos los mismos? No, ¿Para qué?", explicó Nadal.

Entonces, Ana Pastor argumentó que la inversión es importante porque sin inversión no van a llegar a la igualdad y que "eso sí que es injustísimo". "Esto no es injusto, lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades", dijo Nadal para ser cortado enseguida por la entrevistadora. "Ya, pero es que ellas han ganado un Mundial, merecían viajar antes de ganar ese mundial en igualdad de condiciones", opinó sobre la Selección femenina de Fútbol.

Se trata de igualdad de oportunidades, no de igualdad de sueldos. Los sueldos los pone el mercado, no los políticos.pic.twitter.com/W9k1oRQU1O — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) February 14, 2024

"Si tú me preguntas si soy feminista, dime qué es ser feminista para ti. Si ser feminista para ti es tener igualdad de oportunidades, sí soy feminista", afirmó Nadal. Pero Pastor no quedó contenta con su intento de demonizarle y continuó: "Es que claro, yo tengo un hijo y una hija y quiero que tengan igualdad de oportunidades", señaló, "eso sí, luego que cada una se las trabaje, es que eso es ser feminista".

Entre argumentos e interrupciones, Nadal sentenció y desarmó el discurso de Pastor: "Si en esta conversación hablamos de cosas lógicas y cosas normales pues claro que quiero igualdad, pero la igualdad no reside para mí en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena Williams gane más que yo".