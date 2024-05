Makoke y Gonzalo, pura pasión durante sus vacaciones en Marbella

Makoke vive un momento personal muy dulce de la mano de su novio Gonzalo, con el que mantiene una relación desde el verano pasado, aunque no fue hasta el mes de octubre cuando se hizo oficial. Desde entonces lo suyo ha sido un no parar de disfrutar. La pareja se encuentra disfrutando del puente en Marbella, donde fueron fotografiados en un conocido restaurante de la ciudad de la Costa del Sol.

En las imágenes, se les ve dedicándose todo tipo de gestos de cariño, muy pendientes el uno del otro. Pero además, Makoke está tan enamorada que horas antes publicó un vídeo en su Instagram para felicitar el cumpleaños a su pareja y en el que aparecen comiéndose a besos. "Solo puedo agradecerle a la vida haberme cruzado contigo, me estás dando el amor más brutal que he sentido nunca. Te amo, y ojala celebremos siempre juntos este día. Muchísimas felicidades, mi amor. Todo contigo, Me quedo contigo y así siempre.

#IMAGEN El amor más brutal que nunca ha sentido. Makoke realiza su más sincera declaración hacia su actual novio, Gonzalo, junto al que lleva desde el pasado verano y que le despierta sus más profundos sentimientos. pic.twitter.com/7BDV4eIrQ9 — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) May 1, 2024

Después de meses de silencio, Makoke decidió hablar con detalles del hombre que le ha devuelto la ilusión tras el divorcio de Kiko Matamoros y varias relaciones fallidas. "Le conocí el pasado mes de junio cuando volví de grabar el reality Vaya vacaciones en la fiesta de una amiga y desde entonces no nos hemos separado ni un momento", aseguró. "Estoy enamorada como no lo he estado nunca, hasta mi hijo me ha dicho que no me ha visto nunca antes así", contaba con un brillo especial en los ojos, anunciando que aquello no era un amor de verano.

Aunque Gonzalo no quiere atención mediática y prefiere mantenerse alejado del mundillo de Makoke, en noviembre no tuvo reparo en enviarle unas flores al programa Fiesta como declaración pública de su amor. "Él no tiene nada que ver con esto, que haya dado este paso... No me cabe más amor dentro (...) Él no me suele mandar este tipo de mensajes. Nunca he sentido lo que he sentido estoy mega feliz", aseguró entonces en el plató.

Desde entonces han pasado juntos las Navidades, San Valentín o la Feria de Abril, demostrando que su relación va viento en popa y están muy enamorados.